نصل إلى ما نحن فيه الآن .. لأن .. (٢).. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وأبوصالح وزير الخارجية. له حكاية مع السفراء الجواسيس.

ومنصور خالد الذي يموت الاسبوع الماضي له حكاية مع السفراء الجواسيس.

وهذا مايو.. ومايو هو شهر إنقلاب النميري..

والنميري له حكاية مع السفراء الجواسيس

وهذه أيام دخول القوات الدولية..

ودخول القوات الدولية .. له صلة بأحد السفراء الجواسيس.

(وهيشوم.) الذي سوف تجعله القوات الدولية حاكما على السودان له حكايات

حكايات طرده من عدة أقطار. لأنه من أقطاب السفراء الجواسيس.

والمؤهلات هذه هي التي تجعله مؤهلا لحكم السودان

والسفير البريطاني الذي له سلسلة طويلة من التخريب.. والعمل ضد الإسلام في البلاد العربية. له حكايات هي زاتها. التي تجعله يصلح للضربة الأخيرة في السودان

=========

ونقطة من بحر الجواسيس نسوقها

وأيام حكومة الصادق الشاعر صلاح أحمد إبراهيم يكتب مقالات يقول فيها ان السفير البريطاني يقول له انه هو من يشكل حكومة الصادق..

وصلاح يتحدى الصادق ان يطرد السفير ان كان القول هذا كاذبا

والصادق يبتلع اللجام..

والتعود على التعامل الذليل يجعل سفير بريطانيا أيام النميري يقود كلمة واحدة يعتبرها النميري تدخلا في شأن الدولة..

والسفير يفاجأ برجال الأمن ينتزعونه من فراشه (والأعراف الدبلوماسية تجعلهم ينتظرونه حتى يلبس سراويله قبل أن يجروه إلى المطار.)

مثلها .. الأمريكي قولتي.. حين يطرده البشير تحرص الدولة على أن يكون من يودعونه هم موظفون من الدرجة الثالثة ..

والسفير المصري الأبله حين تكشفه الاستخبارات لاينتظر حتى يودعه أحد

(قبلها السفير الأمريكي. حين يظن انه يستطيع إدارة السودان بعصاه . يفاجأ بشيئ .

السفير يجد انه في كل زيارة لمؤسسة حكومية. يجد نفسه ملطوعا. مع السكرتيرة لساعات رغم المواعيد المسبقة..

السفير. بعدها حين يبحث عن الأمر.. يجد أن دكتور غازي. قد أصدر أمرا لكل المؤسسات. بإذلال السفير الامريكي هذا..

وأبوصالح عام ١٩٩٥م يفاجأ بالسفير الأمريكي يدخل مكتبه. ليحدثه وكأنه ينهره عن أنه يوجد الآلاف من المتطرفين العرب الاخوان. في المرخيات. يتدربون للإرهاب.

والسفير ينذر أباصالح من أن يقوم السودان بتدريب الإرهابيين

وشيئ يحدث..

وأبوصالح. صامتا. يقود السفير حتى عربته ويقول..

هذه سيارتك. فإما أن نركبها معا. ونذهب إلى المرخيات لنرى هؤلاء الإرهابيين. أو أن تركبها وتذهب..(وأبوصالح يمد ذراعه وأصبعه نحو البوابة وكأنه يقول بلاش قلة أدب)

وأبو صالح ينزل ذراعه ويمشي خطوتين ثم يلتفت ليقول للسفير. إن عدت إلى مثلها أصدرت أنا بيانا للصحف بأن السفير الأمريكي يكذب وأني طردته.

والطرد. أيام الرجال. كان خشم بيوت..

وسفير أمريكي آخر .. يوم يعلن النميري تحكيم الشريعة. ينطلق غاضبا إلى النميري. يأمره بتعطيل هذا القرار فورا.

والنميري يقول له.

نعم .. غدا أصدر أنا بيانا أعطل فيه هذا القرار..

والسفير المبسوط.. يطلق الرسالة إلى واشنطن ..

وفي اليوم التالي.. النميري يطلق أعنف تطبيق لقوانين الشريعة.. وواشنطن تستبدل سفيرها.. لأنه أبله..

وسلسلة طرد السفراء حين يتسافهون. نشير إليها أمس.

هذا لما كان في السودان رجال

والآن السودان يعاد تركيبه..

ومن إعادة ترتيب البيت .

إبعاد الرجال.

وحكومة ذليلة

والإذلال يحرص السفير على اعلانه لأن الاعلان يجعل الذليل أكثر طاعة.

والذليل يحتمي بسيده عادة

وحمدوك. يبقونه بالقوات الدولية هذه

ويبقونه بالحصار تحت الخوف .. الخوف من الشعب.

ويبقونه بكل ما يحطم عظامه . ويشعل السخط أكثر وأكثر ضده..

ويصنعون تعويضات المدمرة كول. والتعويضات تدفع بالفعل أيام الجوع.

وأيام تعويضات أخرى قادمة..

============

لكن الطريق لايمضي في إتجاه واحد

فالحكومة الحالية تعتقل قادة الإنقاذ ثم تتوقف

ثم تعلن المحاكمات ثم تتوقف

ثم…. ثم….

والرجفة سببها هو أن أمريكا تنصح الشيوعيين منذ ستة شهور بقولها ان

الإسلاميون خطرون جدا .

والإسلاميون. إن أنتم إنطلقتم لإعتقالهم في جماعات .. دخلوا تحت الأرض

وإن أنتم قتلتم بعضهم.. حمل الإسلاميون السلاح.

عندها….

وتستطيع أنت أن تتخيل المندوب الأمريكي يحدث عن الإسلاميين إن هم حملوا السلاح وفي ذاكرته أفغانستان..

وقحت الآن. تتهم الشيوعيين بأنهم ورطوها ضد الإسلاميين

وأنها تريد أن تجعل الإسلاميين يحملون السلاح

وحديث السلاح الذي يقفز في الأيام الأخيرة. لم يأت من فراغ…

……….