شاهد بالصور: أوضاع مأساوية للسودانية العالقين بمصر بعد طردهم من الشقق التي يستأجرونها…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخلت مجموعة كبيرة من السودانيين العالقين بالقاهرة شققهم المستأجرة إستجابة لطلب أصحاب العقارات، بعد أن تقطعت بهم السبل، لفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء في موقف مأساوي أثار استياء الجالية السودانية التي تحركت في كل الاتجاهات لإحتواء هذه الأزمة.

وارجع عالقون في حديث للانتباهة أون لاين إخلاء عشرات الشقق بأحياء متفرقة بالقاهرة إلى عدم إلتزام السفارة بسداد قيمة إيجارها الشهري، ولفتوا إلى أن الحكومة الإنتقالية أكدت من قبل تحملها تكلفة السكن والإعاشة إلى حين إنجلاء الأزمة وعودتهم إلى السودان،إلا أنها لم تف بتعهداتها. وظل أكثر من ألف وخمسمائة مواطن سوداني بالقاهرة منذ شهر مارس بعد أن أغلقت السلطات السودانية المعابر الجوية والبرية والبحرية تحوطا من دخول جائحة كورونا البلاد. وكان وزير الصحة د. أكرم علي التوم قد أكد مؤخرا رفضهم القاطع فتح الحدود لعودة العالقين.

