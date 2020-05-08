الموسم انتهى يا شباب..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*خليكم عاقلين!

*قديما قيل اذا كان المتحدث مجنونا فالمستع يجب ان يكون اكثر تعقلا ليستخلص المفيد من حديث احيانا لا يسمن ولا يغني من جوع!

*نعم..الحقيقة التي يجب ان نقتنع بها ان الموسم الرياضي السوداني قد لملم اطرافه الي غير رجعة هذا الموسم وبان جائحة كورونا التي اوقفت الحياة في كل العالم لم تستني السودان وربما الاكثر تاثيرا ليس في عددية المصابين والمحجورين والموتي فان كل الارقام السوداني لا تساوي عشر في المائة من اصابات واموات في مختلف دول العالم الكبرى وربك لطف بهذا البلد حيث جاء الوباء رحيما الي حد رغم ان هذا الحديث قد لا يرضي اخرين لكن عموما الحمد لله علي كل حال.

*نعم..تتحدث المدينة منذ يوم امس الاول عن امكانية عودة الدوري الممتاز من جديد خصوصا بعد ان اعلنت المانيا عن عودة منافستها اعتبارا من منتصف الشهر وتتحدث اتحادات اخرى عن قرارات مماثلة وشيكة الصدور تصب في ذات الاتجاه وتعلن عن عودة الحياة مرة اخرى للملاعب هنا وهناك برؤى مختلفة تتماشي والظروف التي تحيط بكل بلد ووفقا لفكرة اكمال الموسم باقل الخسائر الممكنة ولو في الارواح باعتبار ان تفشي الوباء لم يتوقف وان قل معدله كثيرا في معظم دول العالم ولكنه لم ينتهي بعد ومع ذلك فقد استندت كل الدراسات حول العالم حول ضرورة اكمال المواسم باقل الخسائر الممكنة وهي الجزئية التي اعلنتها الوكالة الالمانية منتصف الاسبوع واعلنت عن عودة المنافسة بضوابط مشددة اولها تلعب المباريات وراء الابواب الموصدة ومنع الاحتفالات بين اللاعبين والاحتكاك قدر الامكان مع ارتداء اللاعبين وقضاة المباريات الي كمامات واقية ويسمح بتغييرها كل نصف ساعة او لاي لاعب اضطر الي تغييرها لاي سبب منطقي او للضرورة القصوى حسب ما يراه قاضي الجولة!

*نعم..لا اعتقد بان الحديث الذي يدور في المدينة الان وتتداوله عديد المواقع في الشبكة العنكبوتية يمكن ان يكون مقنعا بامكانية عودة الدوري الممتاز بشكله المعروف واسابيعه المتبقية التي تزيد عن السبعة وفي وضعية السودان المعروفة وملاعبه مترامية الاطراف حيث هنالك بعض الملاعب يصعب السفر اليها برا وتحتاج ليومين علي اقل تقدير في ظل ظروف الطيران الحالية اضافة الي عامل الزمن نفسه والذي لا يكاد يكفي للاستعداد والتاهب لاستئناف مباريات الدوري حيث ان القانون يتحدث عن فترة اسبوعين علي اقل تقدير وحسابيا اذا افترضنا جدلا ان القرار يمكن ان يصدر يوم غد الجمعة فهل تكفي الفترة المتبقية لاكمال المباريات حتى نهاية الشهر الجاري وهي الفترة المقررة لاغلاق ابواب الموسم علي ان تبدا فترة التسجيلات الصيفية في الاول من يونيو ما يؤكد صعوبة عودة المنافسة واكمالها في اقل من اسبوعين!

*حسابيا يبقى من الصعوبة بمكان عودة المنافسة واكمالها بمتبقي اسابيعها خلال اسبوعين وهي الفترة من منتصف هذا الشهر وحتى نهايته ولو وضعنا في الاعتبار ان الاندية ستقدر الظروف الحرجة التي يمكن ان يتخذ فيها مجلس ادارة الاتحاد قرارا باستئناف المنافسة من جديد ودخلت تلك الاندية فورا في الموضوع وخاضت مبارياتها دون فترة اعداد وبالموجود من اللاعبين بالعاصمة حيث ان التقارير تشير الي ان نصف لاعبي اندية الدرجة الممتازة هاجروا الي ذويهم بالولايات مستغلين فترة الاجازة القسرية التي جاءت بامر الجائحة العالمية علما بان بعض الاندية لديها لاعبين مؤثرين خارج الحدود بسبب المطارات المغلقة في معظم عواصم العالم..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*في اعتقادي ان حديث البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني في وقت سابق عن ان قرار العودة واستئناف المنافسة مرهون بعودة الحياة الي الشارع السوداني وبقرار سيادي من راس الدولة والجهات ذات الصلة وهذا التصريح فيه الكثير من الذكاء حيث يعلم البروف عدم امكانية استئناف المنافسة لصعوبة اكمالها وبالتالي رمى بالكرة في ملعب الحكومة حتى لا سحب عليه عدم قدرة اتحاده علي اكمال موسم رياضي!

*ساعدونا بالدعوات الطيبات في هذا اليوم المبارك.

*اللهم اغفر لوالدي كما ربياني صغيرا..اميين.

*جمعة طيبة مباركة علي الجميع.

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!

نقلت من صحيفة ريمونتادا