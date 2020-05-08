التش في الحجر الهلالي !!.. بقلم محمد عبدالماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

# الحصة الصباحية /

اسوأ حاجة يقولوا ليك الزول الحايم معاه اليوم كلو – جاتو (كورونا).

ما تعرف تعمل شنو؟.

اقل شيء بتدخل (حظر منزلي).

عندنا خالنا (ود شفت )..وقع فيه عمود كهرباء ..شلناه ومشينا على المستشفي قالوا لينا (كورونا)…دخلوه (حجز) طوالي.

خالنا قال ليهم انا بمضي في الشيكات شمال ويمين …ما في زول قدر علي ..هسع عاوزين تدخلوني (الحجز) بي (كورونا).

اقول للناس شنو ؟…اقول ليهم اتحبست بي سبب (كورونا)!!.

اودي وشي وين من الناس؟.

…….

• من قمنا ..لقينا ناس الهلال عندهم (فلهمة) كدا.

• عندهم استعلاء عجيب.

• نحن الحقيقة بنقولها.

• ما تزعلوا – الدنيا رمضان.

• ناس الهلال بزودوه شوية – عندهم (انفة) عجيبة.

• انا من الله خلقني ما شفت لي هلالابي بياكل ليه (كمونية).

• حصل شفتوا ليكم هلالابي بياكل ليه في (نيفة).

• الهلالاب ديل من (شية الجمر) ولي فوق.

• الواحد فيهم تلقى ماهيتو ما بتفوت ليها 750 جنيه ..عادي تلقاه راجع المغرب شايل ليه (بيتزا).

• اعملوا شير.

• هلالاب والاجر على الله.

• ناس صعبين شديد.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• غايتو انا فلهمت الهلالاب ديل في الاسبان (الريالاب) ما لاقتني.

• أي لاعب في المريخ يتألق ويكون نجم ، ويظهر بصورة لافتة ويكون مفكوك ..ناس الهلال يطلعوا ويقولوا ليك الهلال ما محتاج لهذا اللاعب.

• اعملوا شير.

• عندهم (استكفاء) ما في محلو.

• عندهم استعلاء غريب.

• يا جماعة ما في حاجة اسمها (الهلال ما محتاج للاعب).

• الكلام دا غلط.

• ناس برشلونة – الما هنا ..بدخلوا التسجيلات بقوة ، ولمن يشوفوا ليهم (موهبة) بعملوا المستحيل عشان يسجلوها في كشوفاتهم.

• ممكن يعملوا أي شيء عشان يسجلوا أي لاعب يظهر في الساحة بموهبة كبيرة.

• في البرازيل ..او في الارجنتين ..ما فارقة معاهم.

• في ساحل العاج او في الصين.

• ما مهم عندهم.

• المهم هو ان يسجلوا ذلك اللاعب الموهوب ويجيبوه برشلونة.

• اللاعب الموهوب عملة نادرة.

• ممكن يدخلوا في صراع عنيف مع ريال مدريد.

• ممكن يدفعوا فيه أي شيء.

• نحن عندنا الكاردينال بقول للاعب انت ح تلعب في الهلال.

• عاوز اكتر من كدا شنو؟.

• ناس برشلونة ممكن يعملوا أي شيء – حتى لو كان ذلك اللاعب بيلعب في خانة ميسي.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• نحن في الهلال ما عندنا الفهم دا.

• الكاردينال (نجضنا) نجاض.

• قدر ما يقولوا ليه ..ما عاوز يستوعب الوضع.

• أي لاعب يظهر في الساحة ويتألق ويكون قريب من الهلال – ناس الهلال يقولوا ليك الهلال ما محتاج لهذا اللاعب.

• خاصة لو كان اللاعب بيلعب في المريخ.

• ضيعوا علينا رمضان عجب وقت كان عمرو 22 سنة.

• وضيعوا علينا امير كمال وهو في قبضة الهلال.

• قالوا شنو؟.

• قالوا الهلال ما محتاج لي امير كمال.

• وقبل كدا ضيعوا على الهلال صلاح الامير عندما شطبه المريخ وهو افضل لاعب في السودان.

• المريخ شطب صلاح الامير بعد موسمين في المريخ ..وبعد ان اطلق عليه المريخاب (سايقا صلاح).

• ناس المريخ اختلفوا مع صلاح الامير وشطبوه لاسباب غير فنية.

• بدل ما ناس الهلال يسجلوا وقتها صلاح الامير – ناس الهلال قالوا الهلال ما محتاج لصلاح الامير.

• نحن عندنا سيدا ومهند الطاهر وبشه.

• يا جماعة زيادة الخير خيرين.

• صلاح الامير قدم مع الخرطوم الوطني 10 مواسم زي العسل.

• عمل أي حاجة.

• لدرجة اني مرة سألت الكوتش الفاتح النقر في برنامج اذاعي وقلت ليه يا كوتش ما هو افضل لاعب دربه الفاتح النقر.

• تتخيلوا الفاتح النقر قال شنو؟.

• الفاتح النقر ما قال البرنس هيثم مصطفى.

• والفاتح النقر ما قال مهند الطاهر.

• ولا محمد احمد بشه.

• النقر ما قال افضل لاعب دربه علاءالدين يوسف.

• الفاتح النقر قال افضل لاعب دربه في تاريخه هو صلاح الامير.

• اعملوا شير.

• عشان تعرفوا.

• عشان تفهموا.

• الهلال اضاع عبر التاريخ منه مواهب لا تعوض.

• نجوم كانوا يمكن ان يفعلوا الكثير في الهلال.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ناس الهلال هسع عاوزين يركبوا نفس الماكينة.

• تقول ليهم رمضان عجب لاعب جاهز وما فيه كلمة.

• يقولوا ليك الهلال ما محتاج لي رمضان عجب.

• عندنا بشه الصغير.

• تقول ليهم احمد بيبو.

• يقولوا ليك الهلال ما محتاج لي بيبو.

• عندنا بويا.

• تقول ليهم السماني الصاوي.

• يقولوا ليك الهلال ما محتاج للسماني الصاوي.

• تقول ليهم محمد الرشيد.

• يقولوا ليك الهلال ما محتاج لمحمد الرشيد.

• طيب يا علماء.

• يا خبراء.

• الهلال محتاج شنو؟.

• ما تقولوا لي الهلال محتاج لوري طوب.

• او قلاب بتاع تراب.

• ما تقولوا لي الهلال محتاج ليه قندران بتاع خرسانة.

• او كشافات جديدة.

• الهلال محتاج لاعبين.

• ابدأوا من ابوعشرين ..وانتوا ماشيين لي قدام.

• ما تخلوا لاعب في المريخ.

• ابوعشرين.

• ورمضان عجب.

• ومحمد الرشيد.

• واحمد بيبو.

• والصاوي السماني.

• واهم زول احمد التش.

• سجلوا من طرف.

• ما تقولوا الهلال ما محتاج ليهم.

• الهلال بيلعب فيه مؤمن عصام واحمد حليبي وسفاري الصغير وبشه الصغير.

• اسماء ما قاعدين نشوف ليها أي حاجة.

• اسماء ساكت.

• نحن عاوزين عناصر جاهزة.

• عناصر عندها خبرة وموهبة.

• ما تقولوا لي كورونا.

• او الجن لاحمر.

• التش دا مفروض تدخلوه الحجر الهلالي طوالي.

• ما تتلفتوا.

• الموضوع جاهز.

• وما تضيعوا الولد ..زي ما ضيعتوه في البداية.

• صححوا الخطأ.

• دخلو التش غرفة تسجيلات الهلال طوالي.

• الزول دا عقدو مع المريخ بنتهي يوم 21 مايو.

• يعني بعد ايام معدودة.

• لا تقولوا الفيفا.

• لا كورونا.

• الزول د اجيبوه الهلال.

• وجيبوا معاه رمضان عجب ومحمد الرشيد واحمد بيبو.

• فرتكوا المريخ.

• المريخ اصلا (مفترك).

• شيلوا نصيبكم من (ثروة السودان).

• ازالة التمكين وتفكيك النظام.

• قلنا ليكم الكلام دا مية مرة.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• لو عاوزين هلال يزلزل القارة الافريقية كلها – اعملوا الحاجات دي.

• سجلوا التش وعجب ومحمد الرشيد وبيبو.

• سجلوا ياسر مزمل ..واحسموا امرو.

• سجلوا محمد مصطفى مهاجم الخرطوم الوطني.

• يا الكاردينال ما تعملها لينا كلها (يلا نغني).

• يا الكاردينال اعمل ليك حاجة واحدة صحيحة في التسجيلات.

• اتحرك.

• ما تقعد لينا كدا.

• سجلوا والي الدين خضر بوجبا لاعب الاهلي شندي – افضل لاعب وسط في السودان.

• سجلوا لينا كابتن بشير لاعب الامل عطبرة …لاعب حوّام ..وما بيقف.

• سجلوا لينا تمبش.

• سجلوا حمزة الجقر لاعب الاهلي عطبرة مطلق السراح….موهبة (حوامة) رابطة.

• لمّوا هذه المواهب من بدري.

• اعلموا ليها (حظر شامل).

• اعملوا ليها (اغلاق تام).

• ما تقعدوا تتلفتوا لينا ساكت.

• سجلوا لينا عادل عزام ود البيه لاعب الخرطوم الوطني.

• الهلال عاوز لاعبين.

• الهلال عاوز مواهب.

• الهلال عاوز الجماهير تفرح.

• وتتطلع مبسوطة بعد المباراة.

• ناس مؤمن عصام وحليبي والشيخ بدري عليهم.

• ديل عاوزين صبر.

• الهلال في التسجيلات القادمة عاوز ليه على الاقل 11 لاعب.

• عاوزين لينا 13 لاعب.

• ما تقولوا لي محترفين.

• انتوا المحترفين ما عندكم ليهم صبر.

• المحترفون غير (الشكاوي) و (البهدلة) ما شفنا منهم شيء.

• شوفوا عبدالرؤوف بعمل في شنو؟.

• أي قرش دفعوه فيه ما خسارة.

• خلوا التش يلعب مع عبدالرؤوف ..عشان تشوفوا العجب.

• عشان تتمتعوا.

• وترجعوا تحضروا حفلات تاني في استاد الهلال.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ………….

متاريس

• للاسف الشديد ..الكاردينال الكلام دا ما بفهم لينا منو شيء.

• الكاردينال عملها كلها (يلا نغني).

• والله يا الكاردينال (التش) لو جبتوا قناة الهلال ما يخسر معاك.

• ادفع فيه أي شيء.

• يستاهل أي قرش.

• وتموا الجميل.

• جيبوا لينا والي الدين خضر بوغبا ..وياسر مزمل…وكابتن بشير.

• وتعالوا بعد كدا اسألونا من الهلال.

• …………

• الصبة الاخيرة / الكاردينال لو عاوز يسجل الاخطر من ساماتا ..كلموه يجيب لينا التش.