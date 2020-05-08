د.القراي وتحالفات كرونا الهوس الديني!!.. بقلم حيدر أحمد خير الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الحملة المسعورة التي يديرها فلول النظام المباد، مع حلفائهم القدامى من الذين يسمون أنفسهم أنصار السنة، وبالتضامن مع سدنة الهوس الديني، وكلهم قد ركبوا المركب التي ظنوا انها ستجمعهم، لإيقاف مسيرة تغيير المناهج في السودان، بل وأكثر من ذلك فقد صورت لهم أخيلتهم المريضة أن د.القراي سيتبع ذات النهج الذي اتبعوه عندما تآمروا على المناهج وعبثوا بها عبثاً قعد بالتعليم للحد الذي جعل الثورة تضع نصب عينيها تغيير المناهج واعادة العملية التعليمية وتشذيبها من الشوائب التي شابتها على أيدي الذين يتباكون اليوم على المناهج، بنفس سلاحهم القديم التباكي والإستهبال وإدعاء الغيرة على القرآن وهم أول من يعلم أن القرآن يلعنهم، فقد رفعوا اليوم راية الحرب على القراي وبلغ بهم الصلف حد تهديده بالقتل وتهديد ابنته كذلك، ولأنهم لادين لهم فانهم يقرأون (ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ) صدق الله العظيم، ولاينتبهون لأمر الله وأحدهم يطلب فتوى لقتل القراي، ولما يذهب محامي القراي لرفع دعوى بهذا التهديد تجيبه النيابة بأنهم لايفتحون بلاغات إلا في جرائم القتل وعلى القراي ان ينتظر حتى يقتل لتتكرم النيابة بفتح الدعوى الجنائية، والحملة تستمر ضد الفكر والحزب الجمهوري متجاهلين عن عمد وبإصرار غريب أن القراي قد أتت به لهذا الموقع مؤهلاته العلمية كخبير للمناهج، وهذا أمر لاعلاقة له بكونه جمهوري، لكن أصحاب الغرض يصرون على أن القراي يريد أن يزج بفكرته في المناهج، وهذا نوع من الإلتفاف ولي عنق الحقائق، بطريقة لا تحمل روح الدين ولاقيم الاسلام.

*وهاهو أحد علماء المناهج الدكتور/ عبد الرحيم محمد أحمد عيسى يكتب شهادته قائلاً ( بالمناسبة أنا عضو في لجنة تغيير المناهج التي يرأسها د.عمر القراي ولم نلتقي به إلا مرة واحدة واللجنة تعمل بمؤسسية بعيداً عنه، وهذا مالزم توضيحه، يعني انتو متخيلين انو القراي يقعد بعد المغرب يخت كباية قهوة ويجيب باكتة ورق ويقول الليلة حا أكتب كتاب المطالعة بتاع رابعة أساس، وتاني يوم يقول حا أكتب رياضيات خامسة .. القراي شكل أكثر من عشرة لجان من أفضل التربويين وواضعي المناهج في السودان من زمن بخت الرضا) هذه الشهادة من هذا العالم التربوي والذي لاينتمي للفكر الجمهوري، آلا يحق لنا جميعاً ان نسأل عن الذي يريد أن يصور القراي وكأنه يتخذ من المناهج ذريعة لنشر فكرته ؟ ماهذا السخف وهل الفكرة الجمهورية بحاجة للقراي حتى يدسها في المناهج؟! وهو يؤكد في كل سانحة تسنح بأن المناهج يغيرها علماء من المركز القومي للمناهج، وهو لايزيد عن كونه مديراً لهؤلاء النفر الكريم من العلماء الأجلاء، ونعجب من الحملة الجائرة التي تاخذ اسم (إزالة القراي) والتي تقابلها حملة (القراي يمثلني) فهل نرانا بحاجة لنقول إن القراي مدير المركز القومي للمناهج قد أتت به قدراته الاكاديمية وليس الحزب الجمهوري، وان تحالف أهل الهوس الديني ليقتلوا القراي أو ليوقفوا تغيير المناهج، فاننا نؤكد لهم أن استشهاد القراي لن يوقف تغيير المناهج، ووجود القراي على رأسها لن يكون وسيلة للدعوة للفكر الجمهوري، فان الجمهوريين يعرفون كيف يقدمون فكرتهم .. وستستمر مسيرة المناهج، مهما تعالت أصوات الجبناء وماهم إلا نمور من ورق ..وسلام يااااااااوطن.سلام يا

إبراهيم شوتايم سيبقى أيقونة الثورة السودانية .. كونوا معه فانه ماغاب عنكم لحظة ووجدناه حين توارى الكثير من أدعياء النضال، سلمت يابطل .. وسلام يا ..