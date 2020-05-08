هكذا يموت الناس في بلادي..!!.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لن نقول إلّا ما يُرضي الله (إنّا لله وإنّا لله راجعون) ، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد الأستاذ ماجد عبدالقادر لياي بواسع رحمته وأن يشمل برحمته جميع موتانا ، هكذا الموت لن يفلِت من قبضته أحد والدوام لله وحده.

أورد موقع النيلين الإخباري خبر وفاة أستاذ لياي وعنّون الخبر بتحذير من انهيار تام للنظام الصحي في السودان وروى الموقع على لسان زميل الفقيد الإعلامي محمد أحمد نقد الله حجم المُعاناة التي واجهتهم في رحلة بحثهم الطويلة عن ما يُسعفون به الراحل وقال (حابي أنبه الجميع للكارثة عشان أي زول يحتاط ويعمل حسابه ربنا يرحمه لفينا بيه كُل مستشفيات العاصمة وكلها رفضت تستقبله برغم حالته المُتأخرة، في النهاية قبلتو مستشفى الشرطة أمس وطوالي الأربعاء أخرجته بحجة تخصيص المُستشفى لكورونا وأضاف الرجُل كان مُصاب بسرطان الكلى حماكُم وحمانا الله، المهم حابي أنبه الجميع إنّ المُستشفيات بقت ما بتستقبل مرضى مهما كانت حالتك، والله إنّه لأمر عجيب وجلل وفي ناس كتار ماتوا بالطريقة دي والأسباب غير مُقنعة البدوك ليها في عدم قبول المرضى ، الشعب السوداني كان الله في العون ولا حولّ ولا قوة إلّا بالله).

حقاً الحال لا يسُر وماجد واحد من مئات ضحايا الفوضى التي ضربت بأطنابها مؤسساتنا الصحية، وما أكثر الشماعات قبل كورونا التي علّق فيها من كانت بيدهم ملفات الصحة في بلادنا فشلهم، مُبررات واهية كانوا يسوقونها تارة يتحجّجون بالعُقوبات الأمريكية والمؤامرات التي تحيكها الدول الحاقدة على مشروعهم الحضاري (المزعوم) وأخرى شُح النقد الأجنبي لاستيراد المُعينات الصحية وو و ، إلى أن وصل الأمر إلى أن أحد وزراء الصحة صرّح وعلى الملأ بأن أدوية السرطان مُكلّفة جداً وما من سبب يدعوهم لاستيرادها ما دام أنّ مرضى السرطان مصيرهم الموت.

ما حدث للأستاذ ليّاي أعادني إلى لحظات حزينة وأيام عصيبة فقدنا فيها شقيقتي الصُغرى عليها الرحمة تكاد أن تتطابق تفاصيل رحيلها المُحزن مع رحيل ماجد، نفس رحلة الألم قطعناها بأسى ونحنُ نلهث من مُستشفى لآخر نبحث عن سرير في عناية نُنقذ بها حياة شقيقة أصابتها جلطة في رأسها تحتاج إلى من يوقفها بسرعة قبل أن تسرح في بقية الجسد، جئنا بها في كامل وعيها ومع التأخير بدأت حالتها تتراجع إلى أن غابت عن الوعي وبعد مرور يوم كامل وبعد أن طرقنا كُل الأبواب وجدنا سرير في مُستشفي فُندقي اشترط توريد مبلغ كبير من المال (كاش) وهي مُسجاة بلا حراك في نقالتها في الصالة ولم تُدخل إلى الغُرفة إلّا بعد أن اطمأنوا أنّ الأموال دخلت إلى خزينتهم عليهما الرحمة والمغفرة. � وهكذا يموت الناس في بلادي.