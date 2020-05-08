استعادة (500) رأس من الأبقار المنهوبة بجنوب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توعد قائد ثاني قوات الدعم السريع؛ الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو؛ بحسم التفلتات والنزاعات القبلية دارفور؛ وأضاف “قواتنا وصلت وإنتشرت في الوقت المناسب، وأي مجرم ومخرب عايز يهز هيبة الدولة وأمن المواطن نحن له بالمرصاد”.في الأثناء تمكنت قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور “الخميس” من إسترداد (500) رأس من الأبقار منهوبة من منطقة ضريسة بولاية جنوب دارفور ،وألقت القبض على المتفلتين، وسلمت الأبقار الى أصحابها.وقال عبدالرحيم؛ الذي حضر التسليم؛ إن النزاع القبلي الذي نشب في ولاية جنوب دارفور لا يشبه الشعب السوداني وإنسان الولاية بصفة خاصة، داعياً اطراف النزاع لتحكيم صوت العقل وإحترام حرمة شهر رمضان المبارك.وأكد الفريق عبدالرحيم على ضرورة تفعيل قوانين الطوارئ وتسخيرها لردع المتفلتين وإنفاذ القانون لبسط هيبة الدولة. المادة السابقة عرمان يوجه رسالة الى الفنان ابوعركي البخيت المقالة القادمة شاهد بالفيديو: الحلقة الثالثة عشر لبرنامج قهوتنا…

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