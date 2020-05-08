عرمان يوجه رسالة الى الفنان ابوعركي البخيت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه نائب رئيس الحركة الشعبية شمال؛ ياسر عرمان؛ رسالة إلى الفنان ابوعركي البخيت؛ مواسيا له عقب إعلان إصابته بفايروس كورونا.وكتب عرمان في توتير “سيّدي ومولاي: عركي البخيت وأسرتك ، سَعِدتُ بسماع صوتك وأنت تتحدّث بشجاعة كأن شيئاً لم يكن؛ ستهزم الكورونا مثلما هزمت فاشية الإنقاذ ،وكما تحب شعبك فإنه يحبك، فأنت مصنوع من ماء وطين الإستقامة،وملايين الاكف ترتفع داعية لك بالشفاء ولأسرتك. شدّة وبتزول” المادة السابقة عادل خلف الله يهاجم وزيري الطاقة والمالية المقالة القادمة استعادة (500) رأس من الأبقار المنهوبة بجنوب دارفور

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