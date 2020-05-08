كشف نقطة الاختلاف بين غارزيتو والهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نجح الموقع في كشف حاجز السرية والحصول على نقاط الاختلاف بين المدرب الفرنسي غارزيتو ونادي الهلال خلال المفاوضات التي جرت بينهما خلال الفترة الاخيرة قبل ان يصرف الهلال النظر عن الفرنسي ويعلن استمرار النقر حيث طالب الفرنسي مجلس الهلال بصطحاب كامل طاقمه الفني معه بيد ان الهلال رفض ذلك وطالبه بان يكون النقر ضمن الطاقم الفني وهو ما رفضخ غارزيتو واصر على ان يكون كامل طاقمه اجنبي فضلا عن مضاعفة حوافز الفوز في المباريات المحلية والدولية وراتب شهري (20) الف دولار. المادة السابقة خمسة مليار من الهلال لاطهر الطاهر المقالة القادمة عادل خلف الله يهاجم وزيري الطاقة والمالية

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