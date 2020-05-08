خمسة مليار من الهلال لاطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قطع الهلال شوطا بعيدا في اعادة قيد لاعبه اطهر رغم العروض التي تلقاها وقدم الهلال عرضا ضخما للاعب وصل الى 5 مليار خلال ثلاث سنوات بجانب المرتبات والحوافز ويتوقع ان تشهد الساعات القليلة المقبلة جديدا في امر اللاعب.

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