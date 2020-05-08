المولودية والشبيبة يتنافسان على خطف شيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلقى لاعب منتخب صقور الجديان شرف الدين شيبوب عرضين من ناديي المولودية وشبيبة القبائل الجزائري بجانب عرضين من الدوري التنزاني من الشباب وسيمبا ويتوقع ان يحسم اللاعب امره خلال الساعات القليلة المقبلة.

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