التاريخ: 08-مايو-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements تم القبض علي تانكر يحمل بنزين في منطقة الكرية شمال ابوصالح شرق النيل كان من المفترض ان يتوجه الي مدينة الضعين وبحسب صحيفة آخر لحظة، قام بتنفيذ عملية القبض قوة تتبع لشرطة تأمين المعابر ولاية الخرطوم بقيادة الملازم اول شرطة محمد السر عبدالكريم ومساعد شرطة فؤاد وباقي افراد التيم لهم التحية والتقدير وهم يرفضون الاغراء بمبلغ مليار جنيه … الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان:رغم الاغراء بمبلغ مليار جنيه شرطة تأمين المعبار تلقي القبض علي تانكر محمل بالبنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.