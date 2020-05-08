عبدالله الطيب: مهنتي كطبيب لم تمنع حبي للغناء وانا طماع بحب الإثنين

قال الفنان عبدالله الطيب إن مشاركته في برنامج أغاني،وأغاني هذا العام تعتبر الأولي له.
وأعتبر المشاركة في البرنامج إضافة لكل فنان و قال في حديث ل ( السوداني) ؛ (استفدت منها كثيرا و تفتح افقي حتي علي مستوي الغناء. و شكل و ظهور الفنان يختلف، وجدت الأجواء جميلة و محفزة وسيكون هذا الموسم مختلف).
وبحسب صحيفة السوداني، قال عبدالله الطيب ان مهنته كطبيب لمن تمنع عنه حبه للغناء ، وتابع : (انا طبيب عام و لكن طماع لا استطيع التخلي عن الأشياء التي أحبها لذلك جمعت بين الغناء و الطب رغم الصعوبة) ، مشيرا إلي أنه سيعمل علي تجويدهما وسيهتم ويركز علي الغناء الخاص، وبعدها سيبدأ مشروع الحفلات الجماهيرية .
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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