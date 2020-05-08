ياسر العطا: القوات النظامية ولجان المقاومة تقدمان السند للجنة إزالة التمكين “دون كلل أو ملل”

قال رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال الفريق ياسر العطا، إن القوات النظامية ولجان المقاومة تقدمان السند والعون للجنة دون كلل أو ملل.

وبحسب صحيفة السوداني ، أكد العطا في مؤتمر صحفي للجنة بالقصر الرئاسي اليوم الخميس،ان كل الجهات على مستوى مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير وغيرها تعمل كيد واحدة مع اللجنة لانجاز مطلوبات الفترة الانتقالية.

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وحيا العطا، الشهداء والجيش الأبيض الذي يقاتل الآن في الصفوف الأمامية ضد فيروس كورونا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)