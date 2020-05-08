الخليج 365 :
تعهدت مجموعة “أصدقاء السودان”، الخميس، بتقديم دعم مالي للسودان بقيمة 100 مليون يورو، خلال مؤتمر للمانحين من المزمع عقده بالعاصمة الألمانية برلين، في يونيو/ حزيران المقبل.
جاء ذلك بحسب البيان الختامي للاجتماع السابع لمجموعة “أصدقاء السودان”، الذي نظمته فرنسا عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، وحضره ممثلون عن 22 دولة ومؤسسة دولية.
وجدد البيان، دعم المجموعة للحكومة الانتقالية في السودان لمجابهة التحديات القائمة، التي أزّمتها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الاجتماع أصر على منح أولوية الدعم للأسر الأكثر ضعفا.
وذكر “أصدقاء السودان”، أن صندوقا متعدد المانحين اقترحه البنك الدولي بات قادرا الآن على جمع الأموال التي يوفرها شركاء الخرطرم.
ودعا الاجتماع إلى ضرورة استكشاف مناهج استثنائية مرنة حتى لا يحرم السودان من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية.
وشدد عدد من المشاركين في الاجتماع، على أهمية إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بحسب البيان ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر “أصدقاء السودان” تتعهد بتقديم دعم مالي بـ100 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.