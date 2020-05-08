بث صور إباحية خلال جلسة لبرلمان جنوب إفريقيا!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكن قراصنة الإنترنت من اختراق جلسة برلمانية في جنوب إفريقيا، وعرض صور إباحية خلال اجتماع برلماني نظمه المجلس عبر تطبيق “زوم” للمحادثات الجماعية.

وقالت وسائل إعلام إن القراصنة بثوا صورا إباحية، صدمت متابعي الاجتماع البرلماني من الجمهور.

وسمع صوت شخص خلال البث، يوجه شتائم عنصرية لرئيس البرلمان، مما اضطر البرلمان لاستكمال الجلسة على منصة أخرى عبر الإنترنت بعد هذا الاختراق.

والشهر الماضي، تمكن القراصنة أيضا من بث مواد إباحية خلال ندوة عبر الإنترنت لوزيرة النساء والشباب وذوي الإعاقة مايتي نكوانا ماشابان.

وأثار الحادث موجة من الغضب والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عجز الحكومة عن التصدي للقراصنة. RT المادة السابقة الحقل الصحي …أخطاء فادحة لاتغتفر المقالة القادمة بيونغ يانغ تتوعد سيئول بالرد ساحق على مناوراتها العسكرية

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