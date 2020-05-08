الحقل الصحي …أخطاء فادحة لاتغتفر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لابد من التأكيد وبشكل جازم ان الاطباء والحقل الصحى عموما فى بلادنا أصحاب رسالة مهمة وقد اجادوا ونجحوا فى خدمة اهلهم وذويهم وسجلوا كثيرا جدا من النقاط المتميزة فى مسيرة عملهم يستحقون الشكر عليها والاشادة بها ، وهذا من الواضحات.

ومع الوضع الصعب الذى تعيشه بلادنا مع انتشار جائحة كورونا ومعاناة الناس من الامكانيات الشحيحة للدولة ، مع هذه الظروف اتضح للكل معدن الجيش الأبيض فافراده يتفانون لخدمة اهلهم ومجابهة المرض وانتشار العدوى وسط توقعات بانهيار النظام الصحى فى البلد ، فى هذه الظروف العصيبة يسجل الاطباء افضل المواقف ويقدموا انبل التضحيات وفيهم من قدموا انفسهم قرابين لرسالتهم العظيمة ، ويلزم الاشادة وبقوة بالجهود العظيمة التى بذلها الاطباء والعاملون بالحقل الصحى عموما والاقرار لهم بفضلهم وتميزهم .

نقول هذا عن قناعة ، ونرفض بشكل قاطع أى صورة من صور الاساءة للجيش الأبيض ، بل نؤيد الدعوة لايقاع اقسى العقوبة بحق المعتدين على العاملين فى الحقل الصحى وردعهم عن هذا التفلت المرفوض جملة وتفصيلا.

ومع اشادتنا بالجيش الأبيض نتوقف عند حدث تكرر كثيرا فى الأيام الماضية حتى احيطت به الجهات الرسمية وتحدث عنه السيد وزير الاعلام الأستاذ فيصل محمد صالح الذى تأسف لاحجام بعض المستشفيات عن استقبال المرضى العاديين ، وقد استغرب الناس من هذا السلوك المشين الذى لايشبه الاخلاق ولايلتقى بها فى أى شيئ .

خوفا من الاطباء من ان تنتقل اليهم العدوى ورفضا لاخفاء بعض المرضى واهاليهم حقيقة مرضهم حتى لا تقع المخاطة ويتم حجر العديد من الاطباء وعموم العاملين معهم فى المستشفيات لأن احد أو بعض هؤلاء المرضى كانوا يحملون الفايروس ، و بعضهم بل ربما غالبهم لم يكونوا يعلمون أنهم مصابون أو يحملون العدوى ، وهذا التصرف الغير مسؤول من بعض المرضى وذويهم جعل عددا كبيرا من المستشفيات تغلق ابوابها فى وجه كل المرضى وترفض استقبالهم وهذا امر بالغ الخطورة ولايمكن تبريره مطلقا مهما حدث .

ان تلقى العلاج حق مكفول للانسان كانسان ولابد من الحفاظ عليه وحمايته ومنع ايقافه تحت أى سبب ، ومع اقرارنا بحق الاطباء فى حماية انفسهم وذويهم من انتقال المرض اليهم فاننا نرفض بشدة توقف الاطباء عن العمل وتقديم الخدمة لمحتاجيها فهذا امر لايرتضيه دين ولاخلق ولاذوق ، ولنتكاتف معا من اجل حماية الاطباء وعموم الجيش الأبيض من خطر انتقال العدوى اليهم ودعونا نطالب بمحاكمة كل من يخفى معلومة عن المرض سواء تسبب فعله هذا فى نقل العدوى للاطباء أو غيرهم ممن خالطهم مخفى المعلومة ان كان هو المريض أو احد اهله ، وفى نفس الوقت ندعو لاستنكار توقف الاطباء عن العمل واغلاق المستشفيات ابوابها فى وجه الناس ، فهذه أخطاء فادحة فى الحقل الصحى لاتغتفر وقد تمحو السجل الأبيض الناصع للاطباء.