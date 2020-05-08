روما تدين بشدة “هجمات قوات حفتر التي طالت مقر إقامة سفيرها بطرابلس”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دانت وزارة الخارجية الإيطالية بشدة ما وصفته بهجوم قوات حفتر المتكرر على المدنيين، والذي طال مقر إقامة السفير الإيطالي في طرابلس.

وأفادت وكالة أنبا “آكي” بأن وزارة الخارجية الإيطالية أصدرت مذكرة في وقت متأخر من مساء أمس، دانت “بأقصى درجات القوة الهجوم المتكرر من قوات حفتر على المدنيين، والذي أصاب في حوالي الساعة 11 مساء الخميس، المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي”، في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

وذكرت الخارجية الايطالية في مذكرتها أن القذائف، في الواقعة المعنية، أسفرت عن “مقتل شخصين على الأقل”، مشددة على أن “هذه الهجمات العشوائية غير مقبولة على الإطلاق وتدل على الاستهانة بقواعد القانون الدولي وبالحياة البشرية”.

ولفتت وكالة الأنباء الإيطالية إلى أن وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، أعلن في وقت لاحق أنه “أجرى اتصالا مع السفيرين الإيطالي والتركي للاطمئنان عليهما ويستنكر القصف الإجرامي لمليشيات حفتر”.