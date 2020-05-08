الطائفية والتطرف سبب بلاء المسلمين .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كثيرون هم الواعون في الامة ، المخلصون الساعون الى نبذ الخلاف وابعاد كل ما من شانه ايجاد الفرقة والشتات واضعاف الامة وضرب وحدتها وخدمة عدوها المتربص

بها ، وما حالة التوهان التى تعيشها الامة إلا نتيجة ابتعادها عن بعضها وتفرقها فى مابينها حتى اتاحت لترامب ان يتلاعب بها ويهب احدى مقدساتها وهى قبلة المسلمين الأولى ان يهبها للمجرمين القتلة الذين لو اتحدت الامة وتركت الخلاف لطردتهم عن ارضها ولما امكن لترامب ولاغيره من البلطجية المعتدين ان يتطاولوا عليها وعلى مقدساتها وثوابتها.

من هؤلاء الذين شخصوا الواقع جيدا وحددوا المشكلة وابانوا علاجها بصورة واضحة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

السيد محمد العيسى الذى رأى ان سبب الصراع والمشاكل بين المسلمين هو الطائفية والتعصب ومحاولة إقصاء الآخر ، وقال ان هذه هى اسباب تاخرنا ولو توحدنا لبلغنا اعلى المراتب.

وفى مقابلة له على قناة MBC تحدث السيد محمد العيسى عن التطرف والطائفية قائلا انهما منبوذان وهما ليسا مختصان بمذهب أو جماعة ، ففى المسلمين يوجد السنة والشيعة

والتطرف والطائفية مرفوضة بغض النظر عن جهة صدورها ، ففى الشيعة يوجد طائفيون متطرفون وكذا فى السنة ، وجميعهم يتسببون فى اثارة الخلاف وسط الامة الواحدة ، وقال السيد العيسى :

“ليس بين الاعتدال السني والشيعي أي اعتداء أو صراع، المشكلة في الطائفية سواء أن كانت سنية أم شيعية، الاعتدال السني والشيعي جميعهم إخوة، وهؤلاء الشيعة هم إخوتنا في الإسلام، نختلف معهم في مسائل مختلفة ومتعددة ، لا ننكر ذلك لكن هذا الاختلاف لا يمكن أن يصل إلى ما يحاول البعض النفخ فيه وضرب الجسد الإسلامي الواحد بعضه ببعض..”

وتابع قائلا: “كلنا على علم بان الاختلاف داخل المذهب الواحد عند السنة والشيعة ، لذا المشكلة باختصار هي في التطرف الطائفي، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، من دخل بيت الله الحرام وحج واعتمر فهو منا ونحن منه ، يقول النبي صل الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله.. حديث صريح وواضح”.

وأضاف: “من هنا نقول، على الأمة الإسلامية كافة أن تعزز من نشر الوعي في صفوف أبنائها، لن يستفيد أحد شيئا من السجالات العقيمة ولا من محاولات البعض من كل طرف إقصاء الآخر ولا من استدعاء وقائع ومقالات وكتابات محسوبة على أصحابها من كلا الطرفين، صارت مع الأسف مأخذا علينا نحن المسلمين

انتهى كلام السيد العيسى ، وهو كلام قيم يلزم ان يتبناه كل المصلحون ويسير عليه دعاة الوحدة الاسلامية ويحققوا املهم المنشود بتوحيد المسلمين وهزيمة مخططات الاعداء الماكرين .