الصواب والخطأ في بيان حزب التحرير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المعروف عن حزب التحرير حساسيته المفرطة تجاه الاستعمار والقوى الصليبية والصهيونية كمرتكز اساسى فى دعوته ورؤيته التى يتبناها ، ويعتبر ان الحل يكمن فى عودة الامة الى اقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة (بحسب تعبيرهم).

بيانات حزب التحرير ومواقفه تستند الى هذه الرؤية ، وتعتبر ان اى تعويل على الصليبيين ليس إلا ضربا من الفشل والبعد عن الطريق الموصل الى الحل.

وامس الخميس صدر بيان شديد اللهجة عن حزب التحرير يهاجم فيه الحكومة بسبب تعويلها على الغرب وانتظارها خيرا من الصليبيين اعداء الامة .

بيان حزب التحرير جاء تعليقا على انعقاد مؤتمر اصدقاء السودان ، ومن عنوانه كان لافتا اذ وصف فيه الحكومة باللاهثة خلف سراب ما يسمى بأصدقاء السودان .

ومما ورد فى البيان :

رغم أننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، قد بينا، أن ما يسمى بأصدقاء السودان، اسم على غير مسمى، فإنهم ليسوا أصدقاء، بل هم أعداء السودان ، ولن يقدموا خيراً للسودان، وإنما هم في الأساس يبحثون عن مصالح بلدانهم، ورغم صِدْق ما قلناه، وما ثبت عملياً من تسويف هذه المجموعة، إلا أن الحكومة الانتقالية في السودان، ما زالت تلهث خلف سرابهم، بعد أن نفذت أغلب شروطهم، وقطعت شوطاً في تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي، المتمثلة في ما يسمى برفع الدعم، فرفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء والبنزين والجازولين وغاز الطبخ، مستغلة جائحة كورونا، ووجود الناس في منازلهم.

وقال البيان فى جانب آخر منه :

إن قناعتنا، بأن من يسمون أصدقاء السودان ما هم إلا أعداء السودان، باعتبارهم كفاراً مستعمرين ، تأتي من عقيدة راسخة لا تتزعزع مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾،وستظل الاجتماعات تنعقد وتنفضّ، والخلاصة وعود الشيطان كما قال تعالى: ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً﴾.

ويقول البيان وهو يطرح رؤيته كحل :

إن السودان ليس محتاجاً لدعم خارجي ، أو قرض ربوي، فهو بلد غني بثرواته الظاهرة والباطنة ، فالسودان يحتاج كغيره من بلاد المسلمين، إلى فكرة سياسية صحيحة، تفجر طاقات الأمة، وتسخر إمكاناتها، لمصلحة الأمة، لا لمصلحة أعدائها، ولن يكون ذلك، إلا عبر دولة مبدئية، تجعل من عقيدة الأمة؛ الإسلام العظيم، أساساً لدولتها، ونبراساً لمعالجاتها، ولن يكون ذلك إلا في دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ، فهيا يا أهل السودان، ضعوا أيديكم في أيدي شباب حزب التحرير، لنقطع دابر الاستعمار، وأعوانه وعملائه ونقيم دولة الحق والعدل والخير.

انتهى نقلنا من بيان الحزب ونقول للاخوة فى حزب التحرير ان الغرب المنافق قد تم تجريبه اكثر من مرة ولا فائدة ترجى منه كما تفضلتم ، ونتفق معكم ان السودان بلد غنى بموارده وامكانياته ولايحتاج الى الفتات الذى ينتظر ساستنا ان يأتيهم من الغرب ، لكننا نتوقف فى تعبيركم بكلمة دولة مبدئية وتعلمون اننا لا نرفض كلمة المبدئية ولانعترض عليها لكننا نرى ان رفضكم لاقامة الحكم الديموقراطى هو جزء من المشكلة فالسودان دولة متعددة الاعراق والاثتيات والثقافات ولايصلح لها غير النظام الديموقراطى بل هو الاصلح لعموم البشر فى العالم ما دام الحاكم عليهم غير المعصوم ، ولكل بلد ان تتفق على ضوابط معينة يتم بها ممارسة الديموقراطية ومنع أى تفلت .

السودان بحاجة الى توافق بنيه على ارساء الحكم المدنى العادل والمواطنة واعطاء كل فرد حقه والبعد عن الاقصاء ، ويعمل الجميع على بناء الوطن .