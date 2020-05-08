واشنطن ترفع “تسعيرة” حمايتها لكوريا الجنوبية إلى الضعف!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن بلاده طلبت من كوريا الجنوبية دفع 1,3 مليار دولار سنويا لتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، بزيادة حوالي 50% عن العام الماضي.

وقال المسؤول لوكالة “يونهاب” شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الطلب الأمريكي عرض نهائي ومعقول للغاية.

واضاف: “بالمقارنة مع طلبنا الأصلي البالغ 5 مليارات دولار، فقد خفضناه كثيرا! ماذا فعلت حكومة كوريا الجنوبية؟ لا شيء”، في إشارة إلى عرض كوريا الجنوبية زيادة مساهمتها بنسبة 13% من مبلغ 870 مليون دولار الذي وافقت على دفعه بموجب اتفاق تقاسم التكاليف العام الماضي، والمعروف باسم اتفاقية التدابير الخاصة (SMA).

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العرض، تاركا البلدين في طريق مسدود في مفاوضاتهما، مع إصرار سيئول على أنها قدمت أفضل عرض لديها، بينما لا يزال ترامب واثقا على ما يبدو من أن كوريا الجنوبية ستدفع المزيد.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس “لقد وافقت كوريا الجنوبية على دفع أموال كبيرة لنا، ونحن نقدر ذلك كثيرا”.

ووفقا لمصدر حكومي أمريكي، توصلت وزارة الخارجية الأمريكية إلى مؤشر 1,3 مليار دولار عن طريق حساب المبلغ النهائي الذي ستدفعه كوريا الجنوبية في السنة الخامسة من اتفاقية متعددة السنوات.

وقال المصدر إن العام الأول سيشهد زيادة بنسبة 13%، كما عرضته كوريا الجنوبية وستشهد السنوات المتتالية زيادة بنسبة 7 – 8% تماشيا مع الزيادات السنوية في ميزانية الدفاع في سيئول، مضيفا أن واشنطن تطلب من سيئول دفع هذا المبلغ مقدما بدلا من دفعه في السنة الخامسة.

ويتمركز حوالي 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لدعمها في وجه كوريا الشمالية، وهو إرث من الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 التي انتهت بهدنة، وليست معاهدة سلام.

وتقاسم الحليفان تكلفة الحفاظ على وجود القوات، ودفعت سيئول رواتب الموظفين الكوريين بالقوات الأمريكية في كوريا ومشاريع البناء والدعم اللوجستي.

RT