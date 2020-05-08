الخارجية الإيرانية: أمريكا ليست في موقع التصريح بشأن الاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بالتزامن مع ذكرى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، قالت الخارجية الإيرانية إن أمريكا ليست في موقع التصريح بشأن الاتفاق النووي.
ونشرت وزارة الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الخميس، بمناسبة مرور عامين على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، أوضحت من خلالها أن الولايات المتحدة الأمريكية تكره هذا الاتفاق، ولكنها ليست بالموقع الذي يؤهلها لطرح القضايا الخاصة بالاتفاق النووي.
وأفادت الخارجية الإيرانية بأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/آيار 2018 ، لأنها تكره هذا الاتفاق وتنتهك بنوده، فضلا عن أنها تعاقب كل من يلتزم به، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست في موقع التصريح بشأن قضايا الاتفاق النووي.
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