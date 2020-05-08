الفكي يكشف عن حجم أمواله وممتلكاته اقرارا للذمة المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، نائب رئيس لجنة “إزالة التمكين”، المسؤولين في الحكومة الانتقالية لنشر إقرار الذمة المالية للرأي العام.

وسجل الفكي في المؤتمر الصحفي للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال الذي أنعقد اليوم الخميس، إقرار ذمة مالية على الهواء مباشرة وذلك للمحاسبة بعد انتهاء الفترة الانتقالية .

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي انه يمتلك منزل مبني بالوادي الاخضر مسجل بأسمه ويمتلك في حسابه الشخصي 20 الف ريال سعودي حقوقه بعد انهاء خدمته من صحيفة خليجية كما تمتلك زوجته قطعة أرض بأسمها بالجريف، داعيًا كل المسؤولين في الحكومة الانتقالية لنشر إقرار الذمة المالية .

وأشار الفكي الى أن لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال تتعرض الى حرب منظمة من قبل النظام البائد .