هكذا علقت الإمارات على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحبت دولة الإمارات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بعد نيله ثقة البرلمان العراقي، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، صباح اليوم الجمعة، عن عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تمنيه التوفيق والسداد للحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا أن هذا الأمر سيعزز استقرار العراق وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب العراقي.

وأكد عبد الله بن زايد حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة مع العراق، ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.