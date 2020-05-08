مجموعة أصدقاء السودان يعلنون دعهم للفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت 22 دولة الالتزام بدعم الفترة الانتقالية في السودان وتقديم كل دولة التزاماتها في شهر يونيو المقبل.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس, اجتماع مجموعة أصدقاء السودان بحضور 22 دولة.

وأكدت جميع الدول المشاركة في الاجتماع التزامها التام بدعم الفترة الانتقالية في السودان على ان يكون اجتماع شهر يونيو القادم هو موعد تقديم كل دولة لالتزاماتها بمساعدة السودان.

وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير المالية إبراهيم البدوي عبر الفيدو كونفرنس.

ويعد الاجتماع تحضيريا لمؤتمر المانحين المقرر في الربع الثالث من العام الجاري.

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