زعيم “أنصار الله”: السعودية والإمارات تروجان للعلاقة مع إسرائيل عبر المسلسلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم حركة “أنصار الله” في اليمن عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الخميس، إن السعودية والإمارات تروجان للعلاقة مع إسرائيل عبر مسلسلات تقدم نظرة مزيفة وتسيء للشعب الفلسطيني.

ووفقا لموقع قناة “المسيرة” التابعة لجماعة “أنصار الله”، أضاف الحوثي، “من أخطر الأمور على الإنسان أن يشارك في ظلم شعب وأمة فقد يتورط فيه وهو لا يشعر”.

وتابع “ظلم اليهود الصهاينة لربما هو أكبر ظلم في الأرض ويمتد إلى الواقع البشري في كل أنحاء العالم من خلال نفوذهم على كبريات الدول”.

وأوضح أن “من ينسق مباشرة مع إسرائيل أو مع من ينسق معها فهو في صفهم وشريك لهم في ظلمهم العالمي”.

وحذر الحوثي “من كل أشكال التأييد لأمريكا وإسرائيل ولمن يواليهم”.

وأشار إلى أن “من يسعون لإسكات الأمة في مواجهة أمريكا فهم شركاء في جرائمها التي ملأت الساحة الإسلامية والعالم”.