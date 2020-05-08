لجنة ازالة التمكين.. استرداد ومصادرة عقارات مختلفة وانهاء عقود والغاء تسجيل منظمات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ينشر اخبار الخليج 365 مقررات لجنة تفكيك التمكين التي أعلنتها لجنة ازالة التمكين ومحاربة فساد نظام (30) يونيو في مؤتمر صحفي ليل الخميس واستمر حتى فجر الجمعة. – إنهاء عقد فندق قراند هوليداي فيلا وعودته لوزارة المالية (الفندق الكبير) – إنهاء عقود شركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات وتشغيل صالة كبار الزوار وصالة الدرجة الأولي وكافتيريا المطار بصالة المغادرة

– حل مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم وشركة مطارات الولايات وشركة هندسة المطارات المحدودة وشركة كومون وشركات اخرى ملحقة بالمطار

– إنهاء خدمة مدير عام بنك النيلين بالخرطوم وانهاء خدمة مدير بنك النيلين ابوظبي

– استرداد عقارات لصالح وزارة المالية بمساحة ٢١ فدان من عبدالله البشير وقطع اخري بكافوري مربع ٩ وبمساحة ٧٥٠ متر مربع من محمد حسن احمد البشير واخوانه وأخواته و مساحة ٥٥٠ متر مربع من عبدالله حسن احمد البشير واخوانه وأخواته ومساحة ٥٥٠ متر مربع من صديق حسن احمد البشير و مساحة ٥٥٠ متر مربع من مروة عبدالله حسن احمد البشير واخوانها واخواتها

– قطع نور الدائم (٢٠ قطعة ١٧٤٤٠ متر) بكافوري وأمدرمان بمساحة ٣٧٢٠ من نور الدائم بكافوري وبمساحة ١٥٠٠ متر مربع بكافوري وبمساحة ١٦٠٠ متر مربع ومساحة ١٠٨٠ متر مربع ومساحة ١٠٨٠ متر مربع ومساحة ١٢٢٥ متر مربع ومساحة ١٤٠٠ متر مربع بكافوري ومساحة ٣٠٠ متر مربع بحي الوادي بأمدرمان ومساحة ٤٠٠ متر مربع ومساحة ٩٦٠ متر مربع بكافوري و مساحة ٥٤٠ متر مربع ومساحة ٥٤٠ متر مربع ومساحة ٥٣٥ متر مربع بكافوري و مساحة ٥٣٠ متر مربع بحي النور أمدرمان ومساحة ٣١٠ متر مربع أبو ادم و مساحة ٨٣٩ متر مربع ومساحة ٢٢٥ متر يكافوري وبمدينة النور أمدرمان أبو سعد ٦٣٥ متر مربع. ومساحة ٦٤١ متر مربع ومساحة ٣٢٣ متر بكافوري مربع ١١ ومساحة ٣٠٠ متر مربع بكافوري

– إلغاء تسجيل منظمة ميمان الخيرية الحجز علي أموالها ومنقولاتها وشركاتها واسترداد ممتلكاتها

– استرداد عقارات منظمة ميمان الخيرية بحي البركة بمساحة ٢٠٠٠ متر مربع وبالجريف غرب بمساحة ٥٩٢ متر مربع وبالجريف غرب بمساحة ٥٢٣٣ متر مربع وبالجريف غرب بمساحة ٣٠٠ متر مربع.

– استرداد عقارات من شركة لاريكوم للاستثمار المحدودة بحلة حمد علي شاطئ النيل بمساحة ٨٨٥٧ متر مربع وبحلة حمد بمساحة ٤١٦٨٨ متر مربع

– إلغاء تخصيص قطعة بالسلمة بالخرطوم بمحلية جبل أولياء مخصصة من مصلحة الأراضي لدكتورة سوزان مامون حميدة وإرجاعها لوزارة الصحة

– إنهاء عقد ايجار الوقف لقطعة مستشفي الزيتونة بشرق الخرطوم واسترداد الوقف بين الأوقاف وبين مامون حميدة وإرجاعها لوزارة الأوقاف ومراجعة العقد بواسطة المراجع القومي

– استرداد عقارات من عبدالرحيم محمد حسين لصالح وزارة المالية بكافوري مربع ١١ بمساحة ٧٠٣ متر مربع و بكافوري مربع ١١ بمساحة ٧٠٩ متر مربع و بكافوري مربع ١١ مساحة ١٦٩٠ متر مربع وبحي الرضوان بمساحة ٦٤٢ متر مربع و بحي الرضوان بمساحة ٦٤٢ متر مربع وبشرق الديوم بمساحة ٤٣٦ متر مربع وبالقلعة شمال مساحة ٣٩٢ متر مربع وشرق الخرطوم بمساحة ٦٠٩ متر (٩ قطع ٦٧٥٠ متر).

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