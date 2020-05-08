الفنانة حرم النور تكشف قصتها مع الكاردينال وحقيقة عداوتها مع ندى القلعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشفت الفنانة السودانية المعروفة حرم النور عن تفاصيل بعض الصور التي عرضها لها مقدم برنامج (الصندوق) الصحفي أحمد دندش والذي استضافها خلال إحدى حلقات البرنامج المذاع عبر فضائية أنغام. وقالت حرم بحسب ما شاهد محرر كوش نيوز عن الصورة الأولى التي جمعتها بالسيد أشرف سيد أحمد الكاردينال رئيس نادي الهلال أنها كانت أثناء تصوير حلقات برنامج (يلا نغني) الذي يعرض على شاشة قناة الهلال. وأكدت حرم أن حبها وتشجيعها لنادي المريخ لا يمنعها من التسجيل لقناة الهلال وفسرت ذلك بقولها أن هذا (عملها) كما أكدت أنها سجلت أعمال لقناة نادي المريخ. كما تحدثت المطربة الشابة عن الصورة التي جمعتها بالمطربة الشهيرة ندى القلعة وقالت ندى وقفت معي ودعمتني وأشادت بي في أكثر من مقابلة عكس ما يشاع عن وجود عداوة بينهما.
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