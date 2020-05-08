لجنة (إزالة التمكين) تحل مجالس ادارات شركات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال حزمة من القرارات منها إنهاء العقد المبرم بين اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام – وشركة قراند هوليدي فيلا المتعلق بإيجار الفندق الكبير سابقا وانهاء العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي – وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار.

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