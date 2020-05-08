لاعب الزمالك السابق يفجر مفاجأة ويعترف بـ”تعمد إهدار الفرص” في إحدى المبارايات

الخليج 365:

فجر لاعب نادي الزمالك المصري السابق أسامة نبيه مفاجأة، بعد تصريحات تلفزيونية أقر فيها “بالتراخي” وتعمد عدم تسجيل الأهداف في مرمى الزمالك، عندما كان يلعب في فريق غزل المحلة على سبيل الإعارة.

قال نبيه في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”: “انتهى الدوري في الكويت في ديسمبر. فقررت العودة إلى مصر عبر غزل المحلة. واجهت الزمالك في نصف نهائي الكأس وأنا أعلم أنني سأعود إليه بعد المباراة”.

وتابع نبيه، الذي عمل مدربا عاما لمنتخب مصر مع المدير الفني هيكتور كوبر: “أتيحت لي فرص كثيرة للتهديف في شباك الزمالك، لكن قلبي لم يطاوعني”.

وأضاف نبيه: “كنت ألعب على إبراهيم حسن مدافع الزمالك حينها، وقلت له في كرة بيني وبينه، شيل (أي شتت الكرة)”.

وأوضح أن اللقاء انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 2-1، الذي صعد إلى النهائي وتوج بطلا للكأس على حساب بلدية المحلة.

وكشف موقع “اليوم السابع”، أن إدارة نادي غزل المحلة تنوي مقاضاة نبيه بعد تصريحاته الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بإدارة النادي، قالت إن “غزل المحلة يجهز بيانا للرد على أسامة نبيه وإيضاح وجهة نظر النادي للرأي العام، كما يتم حاليا حصر الأموال التي حصل عليها خلال فترة لعبه لغزل المحلة، تمهيدا لمقاضاته والمطالبة بتعويض كبير”.

كما استنكر حسام عزو، المشرف على فريق الكرة وعضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة، تصريحات أسامة نبيه، لاعب فريقهم السابق التي أشار خلالها إلى أنه تعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي المحلة في تصريح لموقع “يلا كورة”، إن المجلس يتواصل حاليًا لبحث كيف سيكون الرد على تصريحات أسامة نبيه: “بالكتير خلال 48 ساعة هنكون أعلنا موقفنا من اللي اتقال”.