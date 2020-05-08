غرفة الغذائيات : أنتاج المصانع العامله حالياً لايتعدى الثلث

الخليج 365 :

كشف رئيس غرفة الصناعات الغذائية كمبال علي كمبال، عن ان 50٪من المصانع العامله فى مجال المواد الغذائية مغلقه بسبب ظروف الحظر.

وقال كمبال ل السوداني ان المصانع العاملة حاليا لاتتعدي 50٪ تعمل بحوالي الثلث من الإنتاج للمواد الغذائية عدا مطاحن الدقيق التى تعمل كلياً نظرا لاستراتيجية تلك السلعه.

وأشار إلى أن المصانع العامله فى مجال المواد الغذائية تواجه صعوبات كبيره مع العماله وأضاف بالرغم من تقديم عدد من الامتيازات للعاملين وزيادة الصرف عليهم لايتعدي عدد القوى العامله منهم الثلث كما أن العمل لَوردية واحده فقط من

السابعه صباحا وحتى الثالثه ظهرا.

وكشف عن عدم توفر مخزونات كافة للسلع الغذائية لفترة العيد خاصة الحلويات وتابع ماينتج اليوم من المصانع الغذائية يستهلك خلال الأيام التالية مشيرا إلى أنهم فى السابق يضعون مخزونات من الحلويات بما لايقل عن مليون كرتونه لفترة العيد