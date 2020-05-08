إنهاء عقد شركة ” ساس ” لتشغيل المطارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أنهت لجنة إزالة التمكين عقود شركة “ساس” لتشغيل المطارات. وقال عضو اللجنة صلاح مناع في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، إن اللجنة قررت انهاء العقود بين شركة “ساس” وشركة مطارات الخرطوم وتخص تشغيل صالة كبار الزوار -انهاء تشغيل صالة الدرجة الأولى – انهاء تشغيل كافتريا صالة المغادرة. وقال مناع ان شركة “كمون” كان لها عقود أبان النظام البائد للتشغيل وهي شركة كانت تتبع للأمن الشعبي ويديرها كمال عبد اللطيف. وأوضح ان شركة ساس عليها مخالفات تتمثل في عدم سداد ملايين الدولارات بحسب العقود. بجانب انها كانت تمثل الأمن الشعبي فيما تملك الدولة أسهم بها ولكن لا تتلقى أي أرباح.

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