بالارقام تقرير رسمي يكشف إرتفاع إنتاج الربع الأول من إنتاج الذهب

الخليج 365 :

كشف تقرير رسمي أن إنتاج الربع الأول من التعدين التقليدي بلغ (4.394.679) (أربعة طن وثلاثمائة تسعة وأربعون كيلو وستمائة سبعة وتسعون جرام”.

وكشف تقرير الأداء للإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي التابعة لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين أن إنتاج الذهب في (14) ولاية بلغ في شهر يناير (1.495.602) فيما بلغ في فبراير (1.435283) ووصل في شهر مارس إلى (1.463.796).

وأوضح التقرير أن إنتاج الذهب بولاية نهر النيل في الربع الأول بلغ (2.602.203) فيما بلغ الإنتاج في البحر الأحمر (777.325) فيما كان إنتاج الولاية الشمالية (409.523) و وصل الإنتاج بولاية القضارف إلى (307.867) وبلغ في كسلا (70.049) والنيل الأزرق (32.484) وانتجت سنار (714) فيما حققت ولاية شمال كردفان إنتاج وصل إلى (80.882) و بلغ الإنتاج في ولاية جنوب كردفان خلال الربع الأول (61.555) وبلغ في غرب كردفان (29.000) وحققت جنوب دارفور إنتاج وصل إلى (7.244) وانتجت شمال دارفور (10.703) فيما بلغ الإنتاج في غرب دارفور (4.500) وبلغ في وسط دارفور (630) جرام.