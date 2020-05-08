استرداد 20 قطعة أرض من زوج شقيقة البشير

التاريخ: 08-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال استرداد نحو 20 قطعة أرض من صهر الرئيس الأسبق عمر البشير- نور الدائم إبراهيم محمد عبد الله. وقال عضو اللجنة طه عثمان، إن الأراضي كانت مسجلة باسم زوج شقيقة المخلوع وهي نتيجة ثراء فاحش نتيجة الفساد والتمكين. وأوضح في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي يوم الخميس، ان اللجنة استردت قطع أراضي في حي كافوري بالخرطوم بحري وتشمل قطعة كافوري –بمساحة 3217 متر مربع. Advertisements وبحسب السوداني، أيضا قطعة بكافوري 1500 متر مربع- كافوري 1600 متر مربع – كافوري 1080 متر مربع – كافوري 1080 متر مربع – كافوري 1225 متر مربع – كافوري 1225 متر مربع – كافوري 1400 متر مربع. كما شملت الاراضي المستردة من نور الدائم وهو زوج شقيقة المخلوع قطعة أرض 300 متر مربع بحي الوادي ببحري – قطعة أرض 400 متر مربع بحي الوادي ببحري. وقال طه ان اللجنة استردت كذلك, قطعة أرض بحي كافوري 540 متر مربع- كافوري 960 الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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