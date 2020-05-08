عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرةبتاريخ اليوم الجمعة 8 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

لجنة التمكين تعلن إنهاءعقد إيجار فندق القراند هوليدي فيلا واسترداده لصالح الدولة

انهاء عقد ايجار مستشفى الزيتزنة المملوكة لمامون حميدة

الوساطة وحركات الكفاح المسلح يجددون الثقة في حميدتي ومنبر جوبا للسلام

الجبهة الثورية تناشد قبيلتي الفلاتة والرزيقات بوقف الإقتتال بجنوب دارفور

بيان من حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة علي السلام حول احداث جنوب دارفور

خلف الله يدعو الدولة الى توفير السلع الاساسية بدون وسطاء

مني أركو مناوي : يناشد قبيلتي الزريقات والفلاتة بوقف الاقتتال بينهم والتحكم لصوت العقل والحكمة

الوطن

الوطن تنشر التفاصيل الكاملة لقرارات لجنة تفكيك التمكين

نزع أرض مستشفى الزيتونة من مأمون حميدة وقطعة أرض باسم ابنته

حل مجالس إدارات شركة المطارات القابضة والولائية

إلغاء عقد شركة ساس لتشغيل صالات مطار الخرطوم

نزع اراضي من شقيق المخلوع وزوج شقيقة البشير وعبد الرحيم محمد حسين

تسجيل ٧٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفكي يقدم اقرارا بذمته المالية

فرض حظر التجول الكامل بكسلا

السوداني

استرداد 20 قطعة أرض من زوج شقيقة البشير

النائب العام: لجنة للتحقيق في التصرف في فندق قصر الصداقة ومجموعة كورال الفندقية والفلل الرئاسية

22 دولة تعلن دعم السودان وتقديم الالتزامات في يونيو

تجمييد قرار إلغاء الاعفاءات الجمركية للمصانع

78 حالة ( كورونا) جديدة في البلاد لترتفع إجمالي الإصابات الى930

حكومة القضارف: الوضع خطير و(5) إصابات جديدة بـ( كورونا)

النيل الدولية

لجنة إزالة التمكين تسترد أراضي وعقارات من قادة النظام السابق

انهاء عقد ايجار مستشفى الزيتزنة المملوكة لمامون حميدة

الصناعة: الغاء الإعفاءات الجمركية لايشمل مدخلات الإنتاج للمواد الغذائية

محللون امريكيون: العلاقة مع السودان تمثل أولوية قصوى لادارة ترامب

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السوداني الدولية

دقلو: قادرون على حسم أي مجرم يسعى لزعزعة أمن الدولة

إلغاء تراخيص مشاريع استثمارية بمحلية شندي

(15) ألف جنيه سعر جرعة السرطان

البدء في تسليم معارضين مصريين بالخرطوم بتنسيق بين (حميدتي وكامل)

اسبوع المرور بكسلا..ارشادات وتوعية صحية لتصدي لـ (كورونا)

اليوم التالي

لجنة الطوارئ الصحية توصي بتمديد حظر التجوال لـ(3) أسابيع

مناوي يناشد قبيلتي الزريقات والفلاتة بوقف الاقتتال بينهم والتحكم لصوت العقل والحكمة

مصر تُخاطب مجلس الأمن بشأن سد النهضة

خلال اجتماع مؤتمر أصدقاء السودان.. (22) دولة تتعهد بدعم الحكومة الانتقالية

آخر لحظة

(ازالة التمكين) : حجم الفساد الذي وجدناه فوق أي تصور

التجارة :الإعفاء الجمركية لا تشمل مدخلات الصناعة الوطنية

(اخر لحظة) تكشف عن مهندس لقاء المهدي بقوش قبيل سقوط النظام

السودان: (74) اصابة جديدة بكورونا متضمنة (4) حالات وفاة

دعم من مؤسسة صلاح ونسي لمجابهة جائحة كورونا

إغلاق المساجد وتجديد الحظر الكلي لعشرة ايام بالقضارف

صوت الأمة

أكثر من 900 إصابة بكورونا واتجاه لتمديد الحظر الشامل

14 قضية فساد بقطاع الطاقة أمام النائب العام

22 دولة تتعهد بدعم السودان يونيو المقبل

السودان يشرع بتسليم معارضين مصريين