عدم المشاركة الإفريقية يهدد المريخ الموسم المقبل

أصدر نادي المريخ بياناً اليوم الخميس جاء فيه أنهّ يركز كل جهوده في قضية الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”بشأن مستحقات اللاعب التوغولي دونو كوكو، إضافةً إلى إكمال مطلوبات ميزانية 2018 حتى يستوفي شروط المشاركة الخارجية الموسم المقبل.

وقال النادي وفقًا لبيانٍ صادر عن المكتب الإعلامي” يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ عدم وجود قضايا ضد النادي لدى “الفيفا” بخلاف قضية المحترف السابق دونو كوكو”.

وتابع، نعمل لإكمال مطلوبات ميزانية” 2018″ غير أنّ وجود مستندات مع أمين المال السابق المكلّف عبد الصمد محمد عثمان تحول دون ذلك بشأن الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2018، وعدم إكمال الميزانية والمراجعة سيحول دون مشاركة النادي خارجيًا الموسم المقبل.

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وأشار البيان الذى اطلعت أخبار الخليج 365 نسخة منه إلى أنّ الفرصة لا تزال كبيرةً لمعالجة قضية دونو كوكو، مبينًا أنّ المهلة الممنوحة للنادي تنتهي في منتصف يونيو.

وذكر المجلس في بيانه أنه وفي حال عدم السداد فإنّ المريخ سيعاقب بالحرمان من التسجيل لثلاث فترات، وحال تم السداد فإن العقوبة سيتمّ رفعها تلقائيًا.

واختتم المجلس أن النادي يعمل على عدد من المشروعات خلال الفترة الحالية أهمها إكمال مشروع صيانة الإستاد الذي قطع شوطاً كبيراً فضلاً عن تجديد عقود اللاعبين مطلقي السراح رمضان عجب ومحمد الرشيد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )