النائب العام: لجنة للتحقيق في التصرف في فندق قصر الصداقة ومجموعة كورال الفندقية والفلل الرئاسية

التاريخ: 07-مايو-2020
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أصدر النائب العام تاج السر الحبر، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق حول التصرف في فندق قصر الصداقة، ومجموعة كورال الفندقية، وفندق هولي دي فيلا والفلل الرئاسية.
ووفق القرار بحسب صحيفة “السوداني” منح النائب العام اللجنة سلطات واختصاصات للتحقيق في دواعي بيع أو مقايضة فندق قصر الصداقة هولي دي فيلا، الفلل الرئاسية ومجموعة كورال الفندقية، والتحقيق مع الجهات التي تقييم العقارات و الاراضي المذكورة ، وأيضا منحها كافة الاجراءات البيع أو المقايضة من عطاءات وغيرها، فضلا عن ان الجهات التي قامت بالشراء وعلاقتها مع المسؤولين الذين قاموا بالتصديق على البيع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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