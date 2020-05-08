شاهد بالفيديو.. المذيعة سلمى سيد تحرج “دندش” وترفض تسجيل الحلقة بسبب توقف (المكيف) وتوضح حقيقة مغادرتها الأستوديوهات وانفعالها مع التيم العامل

باغت الصحفي والإعلامي أحمد دندش ضيفته في برنامج (الصندوق) المذيعة المتألقة سلمى سيد بسؤال عن سبب مغادرتها الأستوديو في إحدى الحلقات الشهيرة التي استضافت فيها الفنان الراحل صلاح بن البادية.

سلمى أحرجت دندش بقولها أنها رفضت أيضاً دخول أستوديو (الصندوق) بسبب عطل في جهاز التكييف وقالت أثناء الحلقة أنها انتظرت حتى وفقت إدارة القناة الأوضاع وقامت بصيانة التكييف, وبرر الصحفي دندش للمذيعة اللامعة هذا الخلل بأن سببه شح في الجازولين وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت سلمي بحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 أن العملية الانتاجية في القنوات الفضائية لا تحتاج لتنازلات وأكدت أن وحدة التكييف لو لم تعمل لما وافقت على تصوير الحلقة.

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وعن اتهامها بجدوث أزمة أثناء تصوير حلقاتها مع الفنان الراحل صلاح بن البادية قالت سلمى أن الراحل أشاد بها في مانشيت في إحدى الصحف ووجهت سؤالها لدندش ألم تقرأ تصريح بن البادية الذي قال فيه (سلمى سيد بت أصول وما عملتها إلا بكل إحترام).

ونفت مذيعة قناة الشروق السابقة خروجها من الأستوديو أثناء وجود الراحل بن البادية أو الحديث معه بشكل غير لائق, لكنها أقرت بنقاشها مع التيم العامل وأكدت إذا تكرر الموقف ستتحدث معهم أيضاً.

وبررت سلمى ذلك بقولها العملية الانتاجية وخصوصاً في التلفزيون فيه عمل كثير منه التصحيحي ومنه الترفيهي ولديه مطلوبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)