وزراء في المنازل بأمر كورونا

رسالة وُصفت بالحزينة،غرد بها وزير الدولة بالبنى التحتية والمواصلات هاشم ابنعوف بتويتر أكد فيها إصابته بفيروس كورونا، قال إنه راضٍ بقضاء الله وقدره، إلا أنه لم يخفِ حزنه لردة فعل الخبر على والديه، مؤكداً أنه أخفاه منهما خوفاً على تأثيره السالب على صحتهما، مستدركاً أنهما عرفا الخبر بعد 5 أيام من نشره بوسائط التواصل الاجتماعي.

ابنعوف أكد في رسالته أنه بخير وأن الفيروس انتقل إليه بعد مخالطته لمصاب، وقال إنه عزل نفسه بالمنزل ويتبع الإجراءات الصحية. .

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً على مجلس الوزراء لأنه لم يصدر بياناً يؤكد أو ينفي فيه الخبر، إلا أن تغريدة الوزير حسمت الجدل في التشكيك بإصابته .

بعد مرور أسبوع من إصابته ابنعوف أصدر مجلس الوزراء بياناً أكد فيه أن الوزير بصحة جيدة، وقال إنه مخالط لأحد المقربين المصاب بفيروس كورونا، وبعد الفحص جاءت النتيجة إيجابية، مشيراً إلى أنه لزم المنزل، ويواصل عمله بالوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ الصحية عبر الوسائط.

وزراء ومسؤولون وضعوا أنفسهم بالعزل المنزلي بعد أن خالطوا مصابين بالفيروس أو كانوا خارج السودان في دولة موبوءة، وزير أول الثقافة والإعلام الرشيد سعيد أول من عزل نفسه بالمنزل بعد عودته من فرنسا منتصف مارس الماضي، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين أعلن عنه في الحجر المنزلي بعد مخالطته لأحد المصابين بالفيروس .

قبل يومين أعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن نتيجة فحص كورونا جاءت سلبية، وسيلتزم بالعزل المنزلي، وكان الوزير قد شارك في حلقة بالتلفزيون القومي مع أحد المخالطين لمصاب بكورونا

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الوباء العالمي أجبر مسؤولين بدول كثيرة للعزل بالمستشفيات بدلا عن العزل المنزلي، مراقبون قالوا إن هذا حدث في دول متقدمة لأن الوضع الصحي بها متطور جداً وبالتالي الرعاية بالمستششفى أفضل من المنزل، عكس ما يحدث في السودان يفضلون العزل المنزلي إما لأن حالتهم مستقرة، أولمعرفتهم بالضغط الكبير الذي تواجهه مراكز العزل وربما تأخر في تقديم الخدمة .

مشرف غرفة الطوارئ المركزية السابق د.محمد نقدالله أكد بحسب صحيفة (السوداني) أن العزل أمر صعب للغاية، ويفضل المصابون العزل المنزلي لوجود بعض وسائل الترفيه، وقال “قرار العزل ليس أمراً سياسياً بل طبياً، والعزل يجب أن يكون في مكان مريح ومألوف إذا كان لوزير أو مواطن وغيرذلك من الشروط ”

نقد الله أشار إلى أن الحكومة اجتهدت بأن تكون مراكز العزل أشبه بالفندق، حتي لا يشعر المعزولون بالملل، كما أن الراحة النفسية تساهم في شفاء المريض .

مشيراً إلى أن المرضى الذين يصلون إلى مراحل حرجة يمثلون 5% ، فيما يحتاج 14% إلى تدخل طبي، وقال إن 81% هم من حاملي الفيروس وليس لديهم أعراض والأفضل لهؤلاء أن يعزلوا أنفسهم بالمنزل .

الوزراء الذين عزلوا أنفسهم أكدوا خلال الرسائل التطمينية التي بثوها في وسائل الإعلام أنهم يُسيرون مهام وزاراتهم عبر الوسائط ، ويواصلون عملهم في اللجان المختلفة، وهذا ما أكده مجلس الوزراء .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)