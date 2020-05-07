عاجل| أخبار فيروس كورونا.. السودان يعلن أرقاما جديدة بشأن الوفيات (اعرف آخر المستجدات حول العالم)

الخميس 7 مايو 2020

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه وحصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من البلدان حول العالم.



من جهتها، أعلن السودان، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49- بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الدولة الأكثر تضررا في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ سجلت لوحدها حوالي 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره) وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.

وفيما يلي أبرز التطورات الخاصة بفيروس كورونا عربيا ودوليا:

- وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6567.

- وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 33 إصابة من الوافدين وحالة من المقيمين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 784.

- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 213 حالة شفاء والكشف عن 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة الإسبانية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 221447 عقب تسجيل 1122 إصابة جديدة.

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- الصحة العمانية: تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- روسيا أعلنت تسجيل 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

- الهند تسجل 3561 إصابة و89 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- أعلنت الصين الخميس أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من ثلاثة أسابيع.

- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات.

- العراق يسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- الأردن يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 473 إصابة.

- وزارة الصحة السودانية: تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 49.

- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 98 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 31938 مصابا.