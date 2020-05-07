“الكاف” يرفض ملاعب السودان وغينيا لاستضافة تصفيات كأس العالم

الخليج 365 :

قال موقع ” le365″ المغربي إنّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”رفض الموافقة على ملاعب المنتخبات الثلاثة التي ستواجه المنتخب المغربي في المجموعة التاسعة ضمن تصفيات كأس العالم. وتضم المجموعة إلى جانب المغرب المنتخب السوداني وغينيا وغينيا بيساو. وذكر الموقع أنّ كلّ الملاعب التي اقترحتها الدول الثلاثة رفضها الكاف لعدم أهليتها بما يكفي لاستضافة تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢. وطلب الكاف وفقًا للموقع من الاتحادات الثلاثة ضرورة إصلاح الاختلالات في الملاعب المقترحة أو سيفرض عليها خوض مباريات تصفيات المونديال خارج بلدانها. وأشار الموقع إلى أنّ الكاف سيسجّل زيارة في الأشهر المقبلة للوقوف على الملاعب قبل الموافقة عليها، مبينًا أنّه تمّت الموافقة ملاعب “دونور” والأمير مولاي عبد الله وملعب مراكش الكبير لاستضافة مباريات منتخب المغرب. وبدأ الاتحاد السوداني تحرّكات في الفترة الماضية مع السلطات الحكومية لإعادة تأهيل بعض الملاعب، ولم تبدأ الصيانة بعد