حمد المزروعي يحصل على “راتب شهري خيالي” من ابن زايد بهدف الإساءة لقطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الناشط الإماراتي المعروف عبدالله الطويل، عبر حسابه “بتويتر” تغريدة تفيد بتقاضي المغرد الإماراتي البذيء “حمد المزروعي” مبالغ مالية كبيرة وراتب شهري خيالي من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بهدف الإساءة لقطر وسلطنة عُمان تحديدا.

الناشط الإماراتي قال في تغريدته التي رصدتها (وطن) وأرفق بها صورة للمزروعي:”موظف أمن الدولة مدلل من قبل محمد بن زايد، يحصل على راتب شهري خيالي بهدف الإساءة لقطر ولسلطنة عمان بالتخصص”وتابع موضحا طبيعة عمل المغرد البذيء صاحب الصلاحيات الواسعة في أبوظبي حيث لا يعاقب من أي جهة على خوضه في أعراض الكثيريين:”مسئول عن جيش الكتروني مقابل مبلغ لكل مغرد”وأثارت تغريدة الناشط الإماراتي ردود أفعال كبيرة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين أشادوا بما يقوم به أولاً من كشف حقائق مهمة كهذه، ومهاجمين للمغرد البذيء المزروعي، الذي لا ينفك عن نفث بذور الفتنة والحقد والكراهية بين شعوب الخليج بتغريداته ونشاطاته المشبوهة والمدفوعة بشكل مباشر من مشغليه من عيال زايد.

ولا يتوقف “البذيء” المزروعي عن الطعن في أعراض القطريين ويخصص حسابه في “تويتر” للإساءة بكلمات نابية للشيخة موزة المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.ويرى متابعون بأن حساب “المزروعي” يُدار من جهاز أمن الدولة الإماراتي، وبضوء أخضر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهو ما يبرر عدم توقفه منذ حصار قطر ولغاية اللحظة، عن الإساءة والتطاول والتعرض لأعراض القطريين.

يُشار لأنه في أواخر أبريل الماضي حاول المغرد الإماراتي “البذيء” المزروعي أيضا إشعال الفتنة مجدداً بين قطر والأردن بعد وصول العلاقات الودية والرسمية بينهما لمرحلة أزعجت الإمارات بشكل كبير، خاصة بعد رفض الملك عبدالله الثاني الحصار الجائر ضد قطر.

“المزروعي” نشر تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) يزعم فيها توتر العلاقات القطرية الأردنية، ومحاولة السفير القطري حل الخلاف، ما استدعى هجوم واسع عليه من قبل متابعيه لترويجه إشاعات وأخبار لا صحة لها هدفها نشر الفتنة فقط.