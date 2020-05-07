سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة تفضح العلاقة الخفية بين أبو ظبي وتل أبيب دون قصد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرّحت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة “لانا زكي نسيبة” بأنه لا يمكن نفي وجود تعاون بين بلادها وإسرائيل في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″؛ كاشفة دون قصد منها أن التعاون بين تل أبيب وأبوظبي يتم بشكل ما.

سفيرة الإمارات في الأمم المتحدة قالت في مقابلة نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية، إنها قرأت خبراً عن تمكن علماء إسرائيليين من إيجاد علاج محتمل لفيروس كورونا.وأضافت: “إنه محفظ جدا لمنطقتنا، ويتعين علينا جميعاً في دول المنطقة أن نعمل معاً لمكافحة فيروس كورونا”.

وفي إجابتها على تساؤل الصحفي الإسرائيلي “باراك رافيد” حول إن كان لديها معلومات عن وجود تعاون بين الإمارات وإسرائيل لمواجهة كورونا، قالت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة بأنها ليس لديها معلومات عن ذلك، وزادت: “أنا متأكدة من وجود مجال لمثل هذا التعاون، ولا أعتقد أننا سنعارضه”.

وقال الصحفي الإسرائيلي معلّقاً: “بين إسرائيلي والإمارات العربية المتحدة لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية، ولكن هناك تحالف سري لأكثر من 25 عاماً”.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي: “إسرائيل تحظى بتميل في منظمة الأمم المتحدة في أبو ظبي، ومن المتوقع أن يكون هناك جناح رئيسي لإسرائيل في المعرض الذي سيفتتح في دبي نهاية العام “إكسبو دبي 2020”.

ويأتي حديث السفيرة الإماراتية بعد عدة تصريحات لمسئولين إسرائيليين عن تحسن العلاقات بين إسرائيل وعديد من الدول العربية، وخاصة بعد مؤتمر البحرين الذي أعلن فيه عن صفقة القرن مطلع هذا العام.