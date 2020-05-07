الزيجة الـ12…غادة عبد الرازق تعلن زواجها من مدير تصوير التفاصيل.!

الخليج 365 :
أعلنت الفنانة المصرية، غادة عبد الرازق، اليوم الخميس، عودتها لطليقها هيثم زينتا، مدير التصوير بعد انفصال استمر 6 سنوات. وقالت غادة في تصريحات لموقع “البوابة نيوز” إنه تم الصلح بينهما قبل اشتراكها في مسلسل “سلطانة المعز”، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل. وأضافت: “علاقة الارتباط السابقة كانت عقد قران فقط وتم فسخها. سوف أحدد مكان قضاء شهر العسل بعد انتهاء تصوير المسلسل ومن المحتمل أن يكون في الجونة نظرا لإجراءات منع السفر”. وبحسب مجلة “هي”، فإن غادة مهدت مؤخرًا لهذه العلاقة، حيث عادة ما كنت تعلق له برموز تعبيرية رومانسية على مواقع التواصل الاجتماعي. تبلغ غادة من العمر 50 عامًا ولديها ابنة واحدة “روتانا”. كانت آخر زيجة لها من الإعلامي محمد فودة، وتعد هذه الزيجة الثانية عشرة لها، وفقًا للمجلة.
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