مشاركة عدد من المصانع في برنامج البيع المباشر بمحلية شرق النيل

الخليج 365 : شارك عدد من المصانع اليوم في برنامج البيع المباشر من المنتج للمستهلك بمحلية شرق النيل الذي أقيم في تسعة مواقع بالمحلية ،وساهم البيع المباشر الذي جاء بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة وبشراكة مع القطاع الخاص في كبح جماح ارتفاع اسعار السلع غير المبرر.

وفي جولة لسونا لبعض المواقع شهد الأسواق إقبالا من المواطنين على عملية الشراء وتضمنت السلع بالمراكز اللحوم وزيت الطعام والصابون والصلصة والأرز والعدس والبصل والشاي.

وقالت المواطنه مريم عبد الرحمن من مركز حي النصر والفيحاء انّ طريقة البيع المباشر لمحاربة جشع التجار والسماسرة والوسطاء وإيصال السلع للمواطن بأسعار مناسبة.

اما المواطن ابوبكر فتح الرحمن بمركز الحاج يوسف الإمتداد نبه الى أهمية زيادة المعروض من الانتاج بالاسواق للاسهام في تضييق فجوة ارتفاع الاسعار. المادة السابقة جونسون يحذر من “مغامرة ثانية” مع فيروس جونسون يحذر من “مغامرة ثانية” مع فيروس كورونا المقالة القادمة أنغيلا ميركل تحذر: يمكن إعادة فرض “الإغلاق” في هذه الحالة فقط

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