خليجي يفجر مفاجأة صادمة خلال التحقيق حول طريقة تخلصه من جثة صديقه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر مواطن خليجي التخلص من جثة صديقه بطريقة بشعة، حيث أقدم على رمي الجثة داخل منزل المتوفى في منطقة حولي الكويتية.

وتمكنت السلطات الكويتية من إلقاء القبض على مواطن قام بالتخلص من جثة صديقه بإلقائها داخل حديقة منزل أسرة المتوفى في إحدى مناطق مبارك الكبير، واعترف الموقوف بأنه والمتوفى كانا في شقة بمنطقة حولي وخلال تواجدهما معا فوجئ بوفاة صديقه، فقام بحمل الجثة داخل سيارته وتوجه بها إلى منزل أسرة المواطن وألقى بها من أعلى السور؛ وفقا لصحيفة “الأنباء” المحلية.

وفجر المتهم مفاجأة من العيار الثقيل حيث قال إنه انتقل من منطقة حولي إلى حيث تخلص من الجثة خلال فترة الحظر، زاعما أنه مرّ على أكثر من نقطة تفتيش ولم يتم التدقيق عما اذا كان يحوز تصريحاً بالتجول أم لا، حسب زعمه.

وكان مواطن قد أبلغ عمليات الداخلية عن أن شقيقه وهو في العقد الثالث عاطل عن العمل وبعد تغيبه عن المنزل ليومين عثروا عليه داخل حديقة المنزل ليقوم رجال المباحث بعمل تحريات وتحديد هوية من كان برفقته، وتم ضبطه فجر أمس في جاخور بمنطقة كبد كان مختبئا به، ومن المقرر فتح تحقيق إضافي للوقوف حول الأسباب التي كانت وراء وفاة المواطن.