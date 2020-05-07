مؤسسات أفلست وإيرادات توقفت بسبب كورونا.. رصد للأوضاع المالية للصحافة الورقية

التاريخ: 07-مايو-2020
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وجهت أزمة فيروس كورونا ضربة موجعة للصحافة الورقية بالعالم العربي، فعمقت جراح مؤسسات فقدت كامل إيراداتها وعجزت عن دفع رواتب عامليها.
السودان.. كورونا يطيح بالصحف:
وبحسب الجزيرة نت، إن الصحف السودانية عانت على مدى السنوات الأخيرة من تدنّ كبير في أرقام التوزيع، فهي ليست بعيدة عن العطب الاقتصادي المطبق على البلد.
فمع موجة الغلاء المستحكم اضطرت الصحف لرفع أسعارها إلى عشرين جنيها للنسخة (0.1) دولار تقريبا، مما أدى إلى تراجع التوزيع.
وفي خضم المعاناة التي ترزح تحتها الصحف، جاءت جائحة كورونا لتزيد الوضع قتامة كما يقول للجزيرة نت الفاتح وديدي مدير تحرير صحيفة “الحداثة” حيث حل الوباء في وقت كانت تحاول فيه مغالبة هموم انهيار العملة المحلية وتبعاتها على مدخلات الصناعة من أوراق وأحبار ورسوم نقل.
ويضيف “بينما يكابد العاملون في سوق الصحف محاولين التمسك بأسعار المطبوعات في حدودها الحالية، يطيح الفيروس بآخر محاولات الصحف للصمود”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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