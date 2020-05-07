والى الخرطوم: اتجاه لتمديد الحظر الصحى

أعرب والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي عن ثقة حكومة الولاية في أن القيادات التنفيذية بالمحليات قادرة على القيام بالدور المناط بها في متابعة انسياب السلع الضرورية وتوفير الخدمات المهمة في مجالات الصحة العامة والنظافة ونقل النفايات والمياه والتهيؤ لفصل الخريف ، وذلك باستغلال الصلاحيات المخولة لها .

وشدد والي الخرطوم خلال زيارته اليوم لمحلية جبل أولياء والتى رافقه خلالها الأمين العام لحكومة الولاية الاستاذ الطيب الشيخ ووقوفه على الأوضاع بالمحلية وموقف انسياب السلع والخدمات الأساسية والمهمة ، شدد على ضرورة إنفاذ الضوابط المتعلقة بالحظر الشامل بصرامة

وكشف بحسب وكالة السودان للانباء عن اتجاه لتمديده لفترة أخرى بالولاية قد تمتد لعشرة أيام أو اسبوعين آخرين ، لافتا الى أن الوضع غير مرضي نتيجة لعدم الالتزام الكامل به ، حسب التقييم الابتدائي .

ووجه الوالي المحلية باستغلال فترة الحظر لتنظيم الأسواق والطرق الرئيسية وتنظيفها وإزالة كافة المخالفات .

وطالب بضرورة الاهتمام بمعاش الناس و تكثيف العمل في المعالجات الجارية لنقص المياه ببعض الأحياء ، بجانب النظافة ونقل النفايات من الأحياء وتجهيز مصارف المياه والأمطار ، داعيا ، لجان المقاومة والتغيير والخدمات للاستفادة من التغيير الجذري الذي تم وأحدث واقعا ايجابيا ولأن تنظم مكوناتها وفقا للموجهات التى سيتم تنزيلها .

وأكد الأمين العام للولاية الطيب الشيخ على دعم المحلية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين ، كاشفا عن ترتيبات فيما يخص تحسين معاش الناس ، مؤكدا أن هنالك انفراجا في انسياب السلع .

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من جهته اعلن المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عماد الدين خضر محمد أن تكملة تكوين لجان التغيير والخدمات من اولويات العمل ، وأعلن التركيز على ابرام شراكات مع لجان التغيير والخدمات والشراكات المجتمعية الأخرى خلال الفترة القادمة .

وأكد على توفر سلع الدقيق والذي تتوزع حصته المقدرة بستة الاف جوال يوميا معلنا عن مراجعة للمخابز بالمحلية ، كما أكد توفرسلعة الغاز والذي تم توفيره بمختلف الانواع ، مضيفا أن طلمبات الوقود قد بدأ تزويدها بالوقود .

وفيما يخص النظافة اكد العمل على إزالة كافة تراكمات النفايات خلال فترة محددة ، بعد عمل هيئة النظافة على مدار ال24 ساعة وإدخال نظام الثلاث ورديات وإزالة مانسبته 70% من التراكمات، كاشفا عن خطة لتنظيم أسواق الكلاكلة وجبل أولياء وبروس وستة القديم وحسم الفوضى فيها .

وأعلن مدير الشؤون الصحية والبيئية محمد عباس فيما يخص إجراءات مكافحة فايروس كورونا عن الشروع في تدريب خمسة أتيام للاستجابة بعد الانتشار المجتمعي ستبدأ عملها الأسبوع المقبل بجانب الأتيام الخمسة العاملة في التعقيم ، مشيرا الى أن العزل أصبح منزليا .

وأطلع الوالي على مجمل الأداء بإدارات المياه والتخطيط العمراني والشئون الصحية والبيئية والنظافة والوحدات الإدارية والمعوقات من خلال التقارير التى قدمها مسئوليها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )