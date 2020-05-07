عزل هارون بمستشفى يونيفرسال

التاريخ: 07-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت مصادر رفيعة عن نقل والي شمال كردفان الأسبق، أحمد هارون إلى الحجر الصحي بمستشفى يونيفرسال، عقب التأكد من إصابته بفايروس كورونا بحسب صحيفة السوداني ، وأثبت الفحص الثاني الذي أجري لمساعد الرئيس الأسبق إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجته الأولى سلبية. Advertisements وكانت الشرطة قد أصدرت بيانا أعلنت فيه نقل المريض أحمد هارون إلى مركز عزل آمن بعد إثبات اصابته بفيروس كورونا بعد أن كان منومًا بمجمع عمر ساوي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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