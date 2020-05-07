الخرطوم تتوقع تبادل السفراء مع واشنطن بعد انقشاع أزمة كورونا

التاريخ: 07-مايو-2020
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توقعت وزارة الخارجية تبادل السفراء مع الولايات المتحدة عقب انقشاع أزمة فيروس كورونا.
وعدَ المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير د. حيدر بدوي قبول الولايات المتحدة الأمريكية ترشيح د. نور الدين ساتي سفيرا للسودان بواشنطن خطوة ايجابية ونقلة نوعية في العلاقات بين السودان وأمريكا.
وأشار بدوي، إلى ان الولايات المتحدة لم تفصح عن اسم سفيرها بالسودان، وتوقع أن تسمي الولايات المتحدة سفيراً قديراً, لأن السودان بالنسبة لها دولة مهمة جداً لموقعه الاستراتيجي بين أفريقيا والعالم العربي وباعتبار موارده الكبيرة.
وأكد بحسب صحيفة (السوداني)، ان السودان بدأ يستعيد موقعة على المستويين الإقليمي والدولي بفضل ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن النظام البائد بسياساته الرعناء جعل علاقات السودان الخارجية ليس مع الولايات المتحدة الأمريكية فحسب بل مع معظم دول العالم دون المستوى المرجو لها بالنسبة لدولة بأهمية السودان لجواره وللإقليم والعالم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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